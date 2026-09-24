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Fudbalska reprezentacija Grčke koju predvodi Srbin Ivan Jovanović jedna je od najzanimljivijih priča u evropskom fudbalu poslednjih godinu dana.

Kada je rođeni Lozničanin i nekadašnji fudbaler Rada Ivan Jovanović preuzeo Grčku u avgustu 2024. potpisao je dvogodišnji ugovor.

Ivan Jovanović selektor fudbalske reprezentacije Grčke Foto: George Tewkesbury / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbal visokog intenziteta

Primarni zadatak Ivana Jovanovića bio je krajnje jasan - prekinuti crni niz, jer se Grčka nije plasirala na nijedno veliko takmičenje od Mundijala 2014. Da podsetimo, Grčka je bila senzacionalni šampion Evrope 2004. predvođena Nemcem Otom Rehagelom.

Jovanovićevim dolaskom fudbalska reprezentacija Grčke doživela je pravu renesansu, taktičku i generacijsku transformaciju. Brzo je Srbin uspostavio moderan sistem igre sa visokim intenzitetom i pritiskom, a ključni korak bilo je hrabro podmlađivanje tima i ukazivanje poverenja talenatima iz domaće lige i evropskih klubova.

1/5 Vidi galeriju Ivan Jovanović tokom zemljotresa na konferenciji za medije Foto: Printscreen / Youtube / Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου

Podmlađivanje ekipe



Ivan Jovanović je napustio previše defanzivni i konzervativni pristup svojih prethodnika. Uveo je brzi, tranzicioni fudbal i počeo da igra u formacijama 4-2-3-1 ili 4-3-3, te prestao da se oslanja isključivo na prekaljene veterane.

Zahvalio se legendarnom golmanu Odisejasu Vlahodimosu (32), koji je dobio status rezerve i umesto njega poverenje ukazao Konstatinosu Colakisu. U veznom redu više mesta nije bilo za Petrosa Mantalosa (35), Manolisa Siopisa (32) i druge starije igrače. Iako je ranije bio pozivan, za Ligu nacija je Jovanović otpisao i dosadašnjeg kapitena, iskusnog Anastasiosa Bakasetasa (33).

Konstantinos Karecas u dresu Grčke Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Karecas belgijski Grk

Ivan Jovanović u standardne reprezentativce promovisao je mlade fudbalere. Pre svih je to Konstantinos Karecas (18), momak koje u Grčkoj zovu Fenomen i koji igra za Borusiju iz Dortmunda! Rođen je u Belgiji, ali je odlučio da igra za zemlju svojih roditelja. Najsjajniji je talenat grčkog fudbala. Gol Škotskoj učinio ga je najmlađim strelcem u istoriji Lige nacija, jer je pretekao čak i Lamina Jamala.

Pored njega, tu je Janis Konstantelias (23), kreativni voda ekipe, još jedan fudbaler Borusije iz Dortmunda, ali on neće igrati protiv Srbije zbog povrede. Hristos Colis (24), levo krilo, glavni gol igrač ove generacije Grčke. Hristos Muzakitis (19), vezni igrač Hala. Hristos Zafeiris (23) iz PAOK i Haralampos Kostulas (19) iz Brajtona su novi talas ofanzivnih snaga. Tu je i Konstantinos Kulierakis (23), mladi štoper koji čini tandem sa iskusnijim Konstantinosom Mavropanosom (28).

Hristos Colis prva napadačka opcija reprezentacije Grčke Foto: George Tewkesbury / Shutterstock Editorial / Profimedia

Krah u kvalifikacijama za SP

Ivan Jovanović dosad je 20 puta predvodio selekciju Grčke i upisao 10 pobeda. Na veliko takmičenje još nije odveo nacionalni tim. Ali, sjajno je započeo svoj selektorski mandat. Režirao je senzaciju na Vembliju 10. oktobra 2024, kada je Grčka pobedila Englesku 2:1, a oba gola dao Vangelis Pavlidis. U martu 2025. Jovanović je uveo Grčku u A diviziju Lige nacija posle baraž meča protiv Škotske, nakon poraza kod kuće 0:1 i trijumfa rezultatom 3:0 u Glazgovu.

Međutim, u i kvalifikacijama za Mundijal 2026, Jovanović i Grci su doživeli krah. Bili su treći u grupi iza Danske i Škotske, uostalom kao i Srbija. Ustalasala se medijska scena tada u Grčkoj, trpeo je Jovanović žestoke kritike i pritisak, ali je odbio da podnese ostavku. Grčki novinari tada su ga optužili da je igrao "kukavički i ziheraški fudbal" i poručili mu da mora pokazati "više hrabrosti i veće ambicije".

Ivan Jovanović dolazi u Beograd pod velikim pritiskom Foto: Niall Carson / PA Images / Profimedia

Veliki test za Jovanovića

Činjenica je da je Jovanović uspeo da preporodi Grčku, da reprezentacija sada u odnosu na prethodnu deceniju igra uzbudljiviji, ofanzivniji fudbal sa najmlađom generacijom u istoriji zemlje, ali je neuspeh u kvalifikacijama za Mundijal je veliko upozorenje za njega. Liga nacija i učešće u A diviziji sada je pravi test za njega, jer je pod lupom tamošnje javnosti više, nego fudbaleri.

Ovo je mogući sastav za utakmicu protiv Srbije. Grčka (4-2-3-1): Colakis - Vajanidis, Mavropanos, Kulierakis, Cimikas - Kurbelis, Muzakitis - Masuras, Karecas, Colis - Pavlidis. Selektor: Ivan Jovanović.

Nije mogao Ivan Jovanović da računa na sve grčke fudbalere. Zbog povreda ostao je bez Janisa Konstantelijasa, Lazarosa Rote, Dimitrisa Janulisa i Pantelisa Hacidijakosa. Grčka zauzima 46. mesto na FIFA rang listi.