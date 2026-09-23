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U utakmici Kupa između Atletiko Independijentea i Vilsterman Kooperativasa viđen je neverovatan potez golmana gostujuće ekipe Gustava Tesonotea.

Domaći tim je u samoj završnici utakmice, u 92. minutu dobio penal, ali je Tesonote bio uveren da je odluka sudije pogrešna.

Gosti su protestovali, a pauza između dosuđivanja i izvođenja jedanaesterca je trajala oko 20 minuta. Na kraju, umesto da stane na gol i pokuša da zaustavi udarac, Tesonote je odlučio da nastavi protest na potpuno neuobičajen način.

Golman je stao pored stative i nije pokušao da odbrani penal.

Ernesto Adiri je šutirao i, naravno, pogodio, a Atletiko je stigao do pobede rezultatom 3:2.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Suspendovan sudija

Čitav slučaj dobio je dodatni epilog. Komisija za arbitražu Fudbalskog saveza Bolivije suspendovala je glavnog sudiju Karlosa Arteagu na neodređeno vreme zbog sporne odluke.

Meč je ostao u senci kontroverznog penala, a radikalni potez golmana postao glavna priča.

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