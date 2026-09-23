GOLMAN ODBIO DA BRANI PENAL, PUSTIO PROTIVNIKA DA POSTIGNE GOL! Razlog je neverovatan, svi bruje o ovoj sceni
- Golman je odbio da brani penal u završnici meča, jer je smatrao da je odluka sudije pogrešna.
- Stao je pored stative i pustio protivnika da pogodi za pobedu Atletika 3:2, posle gotovo 20 minuta pauze pre izvođenja jedanaesterca.
U utakmici Kupa između Atletiko Independijentea i Vilsterman Kooperativasa viđen je neverovatan potez golmana gostujuće ekipe Gustava Tesonotea.
Domaći tim je u samoj završnici utakmice, u 92. minutu dobio penal, ali je Tesonote bio uveren da je odluka sudije pogrešna.
Gosti su protestovali, a pauza između dosuđivanja i izvođenja jedanaesterca je trajala oko 20 minuta. Na kraju, umesto da stane na gol i pokuša da zaustavi udarac, Tesonote je odlučio da nastavi protest na potpuno neuobičajen način.
Golman je stao pored stative i nije pokušao da odbrani penal.
Ernesto Adiri je šutirao i, naravno, pogodio, a Atletiko je stigao do pobede rezultatom 3:2.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Suspendovan sudija
Čitav slučaj dobio je dodatni epilog. Komisija za arbitražu Fudbalskog saveza Bolivije suspendovala je glavnog sudiju Karlosa Arteagu na neodređeno vreme zbog sporne odluke.
Meč je ostao u senci kontroverznog penala, a radikalni potez golmana postao glavna priča.
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