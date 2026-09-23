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Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović neće imati nimalo lak zadatak, kada bude određivao startnih 11 za utakmicu protiv Grčke, na otvaranju Lige nacija, u četvrtak od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić".

Moraće Veljko Paunović da vodi brigu i o narednom rivalu Srbije, selekciji Holandije, koja će kroz tri dana takođe biti gost na stadinu FK Crvena zvezda. Kao i o mečevima u gostima protiv Nemačke i takođe Holandije.

Veljko Paunović na konferenciji pred start Lige nacija 2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Brojni otkazi

Imao je Veljko Paunović ozbiljne probleme pred start Lige nacija, jer zbog povreda nije mogao da računa na Aleksandra Mitrovića, Nikolu Milenkovića, Veljka Milosavljevića i Adema Avdića, dok mu je u poslednji čas otkazao Dušan Vlahović. Na spisku nije bilo ni Andrije Maksimovića, kao ni Mihaila Ivanovića.

Teško je predvideti kakav će tim izvesti Veljko Paunović i suprotstaviti Grcima, koji u Beograd dolaze sa prilično mladom, ali veoma kvalitetnom ekipom. Izvesno je da srpski selektor zaigra u formaciji 4-2-3-1, koja je njegova omiljena i koju uz određene modifikacije retko menja. Bez obzira na kvalitet i renome protivnika.

Nema zezanja - Vanja Milinković-Savić sa Granitom Džakom na SP u Kataru 2022. Foto: Profimedia/JAVIER SORIANO / AFP /

"Jedinica" za Vanju, ili...

Gotovo je sigurno da će na golu biti Vanja Milinković-Savić. Mada... Mlađi od braće Milinković-Savić je trenutno rezerva u Napoliju, dok je Đorđe Petrović prvi golman Bornmuta u Premijer ligi. Logika bi rekla Đorđe Petrović, ali prema informacijama iz Stare Pazove, deluje da će između stativa protiv Grčke utakmicu početi Vanja Milinković-Savić.

Na desnom beku mesto startera crta se za Kostu Nedeljkovića, koji bi pored defanzivnih zadataka da zaustavi prvu napadačku opciju Grčke Hristosa Colisa, trebalo da pomogne i u napadu. U slučaju da se selektor Veljko Paunović odluči za nešto zatvoreniju varijantu u odbrani, onda bismo na mestu desnog beka mogli da vidimo Strahinju Erakovića.

Strahinja Pavlović na utakmici između Španije i Srbije u Viljarealu Foto: Pablo Garcia/Pablo Garcia

Pavlović traži partnera

Na suprotnoj strani uz levu aut liniju trebalo bi da zaigra Aleksa Terzić. Iako se spekulisalo da se fudbaler Frozinonea povredio, on je došao u Staru Pazovu na okupljanje i stavio se na raspolaganje selektoru, odradviši sve treninge. Kao alternativa tu su Petar Sukačev iz Vojvodine, odnosno Stefan Bukinac iz Jang Bojsa.

Što se tiče dvojice centralnih defanzivaca deluje da je zasad jedini siguran Strahinja Pavlović. Da li će selektor Veljko Paunović za njegovog parnjaka izabrati Srđana Babića i po prvi put zaigrati sa dvojicom levonogih štopera, deluje manje verovatno, ali... Deluje da bi poziciju povređenih Nikole Milenkovića i Veljka Milosavljevića mogao da popuni Nemanja Gudelj, kojem nije strano da igra štopera, jer je taj posao i ranije obavljao u reprezentaciji kod bivšeg selektora Dragana Stojkovića, ali i u Sevilji i sadašnjem klubu Hetafeu. Tu je i debitant na spisku A tima Nikola Simić iz Partizana.

1/8 Vidi galeriju Sergej Milinković-Savić Foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia, Starsport/Srđan Stevanović, Silas Schueller/DeFodi Images / imago stock&people / Profimedia

Sa kim u paru igra Sergej

Kod izbora dvojice defanzivnih veznih ne bi trebalo da bude previše dilema. Sergej Milinković-Savić ima fantastičnu sezonu u Al Hilalu, protkanu odličnim partijama, ali i golovima. Uz to, u nacionalni tim ga je vratio Veljko Paunović, a njih dvojica imaju odličnu konekciju još sa SP omladinaca na Novom Zelandu. Kao drugi zadnji vezni trebalo bi da zaigra Aleksandar Stanković, mada tu jedino može da bude problem njegova minutaža, koju nema u Interu. Uvek spremni da uskoče jesu iskusni fudbaleri Saša Lukić i Nemanja Maksimović, kao i Zvezdin Vasilije Kostov, koji može da igra i bliže napadu.

Na desnom boku verovatno ćemo videti Andriju Živkovića. Ne samo igrama, krilni fudbaler je svoju poziciju u startnih 11 Srbije zaslužio i odnosom prema grbu i dresu. Nikada nije eskivirao poziv, uvek je bio tu za Srbiju, baš kao i Strahinja Pavlović i Strahinja Eraković u junu. Kao alternativa Živkoviću tu je Vladimir Lučić iz Crvene zvezde.

Dušan tadić u dresu srpske reprezentacije Foto: Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

Tadić kao "desetka"

Levo krilo gotovo je kaparisano za Filipa Kostića. Iskusni fudbaler napustio je Juventus i vratio se u Holandiju, kako bi u redovima PSV Ajndhovena dobio minutažu. Njegovo iskustvo biće mnogo važno na utakmici, posebno u defanzivi gde bi trebalo da pomogne i zatvori napade Grčke preko Jorgosa Masurasa.

Dušan Tadić se vratio u srpsku reprezentaciju da popuni mesto centralnog veznog igrača. Lazar Samardžić više može da pomogne ekipi ukoliko igra bočno, a kao nova alternativa na poziciji "desetke" nameće se debitant Stefan Džodić, 21 godinu mladi i 190 centimetara visoki fudbaler Almerije.

Pamti se gol protiv Slovenije na EURO 2024 - Luka Jović Foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Jović je prvi izbor

Najmanje neizvesnosti za mesto startera u reprezentaciji Srbije ima za poziciju napadača. Luka Jović je zaslužio da ponese "devetku", baš i da nisu povređeni Aleksandar Mitrović i Dušan Vlahović. Igra centarfor AEK u izuzetnoj formi, daje golove i radi za ekipu. Ima Srbiju i dobar potencijal na klupi, pre svega u mladim igračima Mihajlu Cvetkoviću i Jovanu Miloševiću, te nešto starijem Dejanu Joveljiću.

Ukoliko Veljko Paunović bude želeo veću sigurnost na sredini terena, mogao bi da zaigra sa Gudeljom, Lukićem i Sergejom ispred odbrane, dok bi u napadu bili Samardžić, Jović i Tadić. Ovakav pristup više bi odgovarao njegovoj filozofiji posle teških junskih poraza (1:5 od Meksika, 0:3 od Zelenortskih ostrva). Prvo ne primiti gol, pa onda kvalitetom preko Tadića i Samardžića probijati spuštenu Grčku. Ali...

Veljko Paunović je pod velikim pritiskom pred početak Lige nacija Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Paunović pod ogromnim pritiskom

Treba izdvojiti tri bitne stvari na koje valja obratiti pažnju kada je u pitanju srpska reprezentacija i njen selektor. Pritisak na Veljka Paunovića je ogroman. Pokazao je to i na prvoj konferenciji pred start Lige nacija, kada je potvrdio govorkanja od leta, da je podnosio ostavku FSS posle junskih mečeva reprezentacije, nezadovoljan odzivom i odnosom igrača prema Srbiji.

Septembarsko-oktobarski prozor bez pobede (Grčka, pa Holandija dva puta i Nemačka) učinio bi njegov položaj neodrživim. Zanimljivost je da je ovo prvi takmičarski meč između Srbije i Grčke ikada. Dosad su dve selekcije igrale dva puta i to samo prijateljske utakmice, po jednom pobedom za oba tima.

Ovo je mogući tim Srbije za utakmicu protiv Grčke u formaciji 4-2-3-1: V. Milinković-Savić - Nedeljković, Pavlović, Gudelj, Terzić - S. Milinković-Savić, Stanković - Živković, Tadić, Kostić - Jović.