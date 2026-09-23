Partizan je sa Rodinom već igrao 26. juna prošle godine
Fudbal
PARTIZAN OBRADOVAO NAVIJAČE: Besplatan ulaz na prijateljsku utakmicu protiv Rodine
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Fudbalski klub Partizan saopštio je danas da će ulaz na predstojeću prijateljsku utakmicu protiv ruske Rodine biti besplatan.
Radnik - Partizan, 19.9.2026 Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
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Crno-beli će Rodinu dočekati u nedelju od 15 časova, u Sportskom centru Partizan-Teleoptik u Zemunu.
Partizan je sa Rodinom već igrao 26. juna prošle godine, u prijateljskom meču u kom je izgubio 1:2.
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