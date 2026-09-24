Posle duela sa Grcima izabranicima Veljka Paunovića sledi meč sa Holandijom u Beogradu
Fudbal
VELJKOVI ORLOVI POČINJU NOVI CIKLUS LIGE NACIJA: Kad i gde možete da gledate meč Lige nacija Srbija – Grčka?
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Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće Grčku na startu elitne divizije Lige nacija.
Utakmica se igra na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu, u četvrtak, 24. septembra, od 20.45 časova.
Fudbalska reprezentacija Srbije - Pripreme za Ligu nacija Foto: Fss
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Glavni arbitar biće švedski sudija Glen Niberg, a njemu će pomagati sunarodnici Mahbod Beigi i Andreas Soderkvist, dok je za četvrtog sudiju određen Adam Ladebek, takođe iz Švedske.
Prenos meča je na kanalima Arena 2 Premijum i RTS 2, a detaljnije meč možete da pratite na stranicama Kurir sporta.
Posle duela sa Grcima izabranicima Veljka Paunovića sledi meč sa Holandijom u Beogradu (27. septembar), a onda gostovanja u Nemačkoj (1. oktobar) i Holandiji (4. oktobar).
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