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Selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović obratio se naciji uoči meča sa Grčkom u Ligi nacija na stadionu "Rajko Mitić" (četvrtak, 20.45).

1/3 Vidi galeriju Veljko Paunović i Dušan Tadić pred Grčku Foto: Printskrin, Kurir Sport

Selektor Grčke je Srbin Ivan Jovanović

- Ne poznajemo se lično, ali se poznajemo iz fudbalskih krugova, zajedničkih prijatelja. Prateći njegov rad, njegovu karijeru i uspehe kao trenera... Po tome ga poznajem. On je izuzetan primer, kolega, ali i čovek koji ima već dugu i uspešnu karijeru i ostavio je trag gde god je bio. S te strane, Grčka ima izuzetnog selektora i stručnjaka.

- Da li je to što je naš Srbin dobro ili loše, može da se gleda sa obe strane. Verujem da je za njega isto jedan izuzetan, neobičan susret sa nama. Jer se suprotstavlja reprezentaciji svoje zemlje, ali je profesionalac. Sprema se sigurno i on će bolje odgovoriti na to. Spremamo se.

- Grčka je reprezentacija koja je u svim utakmicama protagonista, žele loptu, igraju dobar fudbal. Igrali su sistem 4-2-3-1, probali su sistem 5-4-1 u junu, videćemo. Što se tiče same formacije kako će igrati, možda nešto drugo pripreme za sutra. Ali poznajemo te igrače i selektora. S druge strane, dobar period su zajedno i to je dobra okolnost za njih. Mi smo reprezentacija u rekonstrukciji, ali o tome ću kasnije.

O izostanku Dušana Vlahovića

- Ne volimo da nam se igrači povređuju, ne volimo da imamo gubitke na tom planu. Pogotov kad je bio u dobroj formi, postizao golove. Radi se o napadaču, to je važno. Sve ono što je prepoznatljivo za njega i njegovom radu za ekipu i svemu što na terenu je sposoban da uradi. Svi ti nedostaci, mislim da su jedan gubitak s neke strane, ali sa druge moramo se okrenuti našim ljudima koji su na raspolaganju. Našim strelcima koji isto tako imaju dobre učinke, Luka Jović, Joveljić, Cvetković, Milošević... On se još bori za status u Portugaliji, ali ostali momci su u jako dobroj formi i postižu golove.

- Sposobni su da urade posao kao što je i Vlahović radio do sada. Kontaktirao me posle utakmice, rekao je da je osetio nešto u listu. Rekao sam da se obrati doktoru, protakularno su uradili sve što je do njih. To je ono koliko mi možemo, što je do nas, ne utičemo na povrede i ostale stvari iz ove perspektive.

Kako je ubedio Dušana Tadića da se vrati u tim

- Nemam puno zasluga za to, mislim da je to bilo duboko u njemu. Kada sam ja bio igrač i kada nisam zatvorio krug, on mi se stalno vraćao. Želeo sam da upotpunim nedostatke, mislim da je to i kod Tadića slučaj. Ja sam otvorio razgovor, drago mi je da je bio otvoren i da je danas ovde. Mi ne možemo da garantujemo ništa osim da ćemo da damo sve od sebe, da napravimo dobre rezultate... Od prvog momenta kada je Tadić došao ovde, atmosfera je skroz drugačija. Pomaže nam njegova smirenost, veselost, samopouzdanje, kao i iskustvo koje ima. Odmah je napravio imapkt na sve nas.

Dušan Tadić o povratku u nacionalni tim

- Veljko je mnogo uticao da se vratim, nije se krug zatvorio. Kroz razgovore sam video koliko je posvećen i koliko ima strasti i energije. Žao mi je što nismo ranije sarađivali, sad konačno možemo. Razgovori su tekli jako dobro, prepoznao sam da bismo mogli da uradimo nešto dobro za Srbiju. Jedva čekam da napravimo nešto, da se stvori pozitivna energija, hemija između navijača i celokupne javnosti. Bitno je da budemo i veseli i oštri, da kažemo jedni drugima šta mislimo. Jako se radujem saradnji.

- Jeste, nekako je brzo prošlo. Kao da sam bio na nekom godišnjem odmoru, pa sam se vratio. Kao da nikad nisam ni odlazio. Sve je isto, naši ljudi, svi smo super. Lepo smo se držali, bila je dobra atmosfera, dobar ambijent. Drago mi je da sam ponovo tu. Bilo je dosta razgovora da se vratim, nisam bio spreman. Sad se namestilo, prepoznao sam i kod selektora i kod svih tu neku strast, pozitivnu energiju, znanje i želju da zajedno sarađujemo. Eto, da ponovo obradujemo naciju. Želimo da uživamo i ostvarimo dobre rezultate, da napravimo hemiju i to je to.

Paunović prvi put vodi reprezentaciju u Beogradu

- Svakako je za mene ovo veliko iskustvo, čini mi se da nisam bio na stadionu Rajko Mitić od 100. derbija kada sam bio još u Partizanu sa 17 godina. Tako da je zaista nešto izuzetno, na samom terenu govorim, očekujem lep ambijent i našu publiku, naš narod da ga podrži. Ne molim nikoga, ta ljubav ne može da se pokloni, mora da se zasluži. To je ono što mi želimo i težimo da naš tim izgleda na terenu, da naša publika nam da podršku i sve.

- Sada smo u fazi rekonstrukcije gde nam je to potrebno. Svesni smo svih mana i okolnosti koje imamo i koje treba da ispravimo. Mislim da moramo da se uskladimo i da se ujedinimo kao tim, kao narod i da na tribinama i na terenu budemo jedno, kako bismo prošli kroz fazu i momenat rekonstrukcije tima i identiteta. Za to su nam potrebni podrška, potrebni su nam vetar u leđa sa tribina i pozitivnost.

Srpski tim je u fazi rekonstrukcije

- Imamo u naših 29 igrača koje smo pozvali grupu igrača koja omogućava i taktičke varijante, taktičke fleksibilnost kako za ove utakmice tako i u budućnosti. Ne isključujemo ništa, ne treba biti rigidan i isključiv. Isto tako, jedan od razloga za ovako dubok tim koji imamo su četiri utakmice. Nikada ovako nešto nije postojalo, ovakav vid takmičenja. Mislim da ima reprezentacija koje imaju veće resurse ili veći fond igrača, pa su ušli bolje u Ligu naciju. Mi gledamo sa naše tačke gledište u najboljoj mogućoj režiji da se raspodelimo na ove četiri utakmice.

- Biće izazovno za igrače sa fizičkog aspekta i o tome moramo da vodimo računa. Puno igrača imamo koji dolaze a igraju po tri, četiri utakmice nedeljno. Sad dobijaju taj isti, isti recept, isti kalendar se nastavlja. Moramo biti fleksibilni, a i da vodimo računa o premoru, zamoru i drugim faktorima.

Tadić objasnio šta nedostaje mlađim igračima u Srbiji

- Šta mi prvo padne na pamet, to je način tada. Voleo sam u Ajaksu da kad stojimo gore, gledali smo klince kako treniraju i igraju. Ovaj Hato, imao je 16 godina, kad je došao imao je 16 godina. Bukvalno je odradio jedan ili dva treninga i bio je spreman da igra za prvi tim. Način rada i treniraju kao i mi. Odmah ulazi u sistem i već je spreman. On je posle dva treninga spreman, nema šta da ga čekaš.

- Našeg možda igrača drugačijeg treniraš u kadetima, omladincima, pa ga čekaš. Pet ili 10 utakmica, kad napravi 10 utakmica ti si ga već prodao i on nije spreman. Najbitniji je taj način rada i da se radi kako radi prvi tim. Onda igrač može da bude spreman i može da odgovori zahtevima. To mi je prvo palo na pamet. Široko je, ali to mi je palo na pamet.

Tadić o tandemu sa Aleksandrom Mitrovićem

- Odmah ću da podsetim, igrali smo romb 4-4-2, bilo je tad 4:0. Tad su igrali Mitrović i Jović, dosta smo dobro kombinovali. Bili su neki lepi golovi. Naravno da će biti neobično bez Mitrovića, sigurno je da fali, ali imamo jako dobre špiceve. I Luka i Joveljić i Milošević, pa čak i Cvetković, super su igrači. Nadam se da će se stvoriti neka dobra hemija. Mi smo tu da serviramo i igramo za napadače.

Tadić o tome koliko će još igrati u reprezentaciji

Voleo bih da to tako bude, ali mislim da ove utakmice treba da iskoristimo kao pripreme za ono što sledi. Naravno, želimo da pobedimo sve ove utakmice i da se što bolje pripremimo za to što nam sledi u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Džabe ako pobediš ove, a zakažeš gde je najbitnije. Svima je cilj veliko tkamičenje. Evropsko dolazi prvo, treba da iskoristimo ove utakmice, da se pripremimo. Kad dođe najbitnije, te kvalifikacije da budemo spremni da ispunimo sve zahteve selektora.

Paunović o postavljanju sistema, Španiji i Grčkoj

- Podatak da je njihova liga na 12. mesta prema nekom tržišnoj vrednosti u Evropi, a mi smo na 29. mestu. Onda infrastruktura i stadioni kako izgledaju, pa i po tom pitanu. Takmičenje, publika i gledanost, mislim da je Grčka uradila dobar posao u proteklom periodu. Mislim da u našem kontekstru treba da težimo i da se radi na tome. Ne znam šta bih još dodao. Videli smo koliko mladih igrača njihovih igraju po TOP 5 liga u Evropi, ali imaju talenat, razvili su dobar sistem unutar svojih selekcija što još potvrđuje i rade.

Sve je proces. Znam kad sam otišao u Španiju 1995. godine, setio sam se posle utakmice na Marakani je bila sa Rusima olimpijska, kad smo dobili 4:3. To je bila poslednja utakmica moja, kad sam otišao u Španiju, nisu bili prvaci Evrope, ni prvaci sveta. Prošli su od dva stranca na terenu do šest, pa su spuštali do tri. Tražili su model koji će ih dovesti, a to je bio period od 15 godina, gde su Španci jedna potencija, a postali su fudbalska reprezentacija za ugled. Svi se ugledamo do danas, od te 2010. godine je Španija uvek u vrhu. Prošli su kroz proces.

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