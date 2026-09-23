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Posle nešto više od dve godine Dušan Tadić se vratio u reprezentaciju Srbije.

Tadić, koji trenutno nastupa za holandski NEC Najmehen, biće veliko pojačanje "Orlovima" uoči starta u elitnoj diviziji Lige nacija.

1/4 Vidi galeriju Veljko Paunović i Dušan Tadić pred Grčku Foto: Printskrin, Kurir Sport

Fudbaleri Srbije dočekaće u četvrtak na stadionu "Rajko Mitić" selekciju Grčke, u utakmici prvog kola Grupe A2 Lige nacija.

Srbija tri dana kasnije dočekuje Holandiju, a zatim 1. oktobra sledi gostovanje Nemačkoj, dok je 4. oktobra na programu gostovanje Holandiji u Ajndhovenu.

- Veljko je mnogo uticao da se vratim, nije se krug zatvorio. Kroz razgovore sam video koliko je posvećen i koliko ima strasti i energije. Žao mi je što nismo ranije sarađivali, sad konačno možemo. Razgovori su tekli jako dobro, prepoznao sam da bismo mogli da uradimo nešto dobro za Srbiju. Jedva čekam da napravimo nešto, da se stvori pozitivna energija, hemija između navijača i celokupne javnosti. Bitno je da budemo i veseli i oštri, da kažemo jedni drugima šta mislimo. Jako se radujem saradnji.

- Jeste, nekako je brzo prošlo. Kao da sam bio na nekom godišnjem odmoru, pa sam se vratio. Kao da nikad nisam ni odlazio. Sve je isto, naši ljudi, svi smo super. Lepo smo se držali, bila je dobra atmosfera, dobar ambijent. Drago mi je da sam ponovo tu. Bilo je dosta razgovora da se vratim, nisam bio spreman. Sad se namestilo, prepoznao sam i kod selektora i kod svih tu neku strast, pozitivnu energiju, znanje i želju da zajedno sarađujemo. Eto, da ponovo obradujemo naciju. Želimo da uživamo i ostvarimo dobre rezultate, da napravimo hemiju i to je to.

Tadić objasnio šta nedostaje mlađim igračima u Srbiji

- Šta mi prvo padne na pamet, to je način tada. Voleo sam u Ajaksu da kad stojimo gore, gledali smo klince kako treniraju i igraju. Ovaj Hato, imao je 16 godina, kad je došao imao je 16 godina. Bukvalno je odradio jedan ili dva treninga i bio je spreman da igra za prvi tim. Način rada i treniraju kao i mi. Odmah ulazi u sistem i već je spreman. On je posle dva treninga spreman, nema šta da ga čekaš.

- Našeg možda igrača drugačijeg treniraš u kadetima, omladincima, pa ga čekaš. Pet ili 10 utakmica, kad napravi 10 utakmica ti si ga već prodao i on nije spreman. Najbitniji je taj način rada i da se radi kako radi prvi tim. Onda igrač može da bude spreman i može da odgovori zahtevima. To mi je prvo palo na pamet. Široko je, ali to mi je palo na pamet.

Tadić o tandemu sa Aleksandrom Mitrovićem

- Odmah ću da podsetim, igrali smo romb 4-4-2, bilo je tad 4:0. Tad su igrali Mitrović i Jović, dosta smo dobro kombinovali. Bili su neki lepi golovi. Naravno da će biti neobično bez Mitrovića, sigurno je da fali, ali imamo jako dobre špiceve. I Luka i Joveljić i Milošević, pa čak i Cvetković, super su igrači. Nadam se da će se stvoriti neka dobra hemija. Mi smo tu da serviramo i igramo za napadače.

Tadić o tome koliko će još igrati u reprezentaciji

Voleo bih da to tako bude, ali mislim da ove utakmice treba da iskoristimo kao pripreme za ono što sledi. Naravno, želimo da pobedimo sve ove utakmice i da se što bolje pripremimo za to što nam sledi u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Džabe ako pobediš ove, a zakažeš gde je najbitnije. Svima je cilj veliko tkamičenje. Evropsko dolazi prvo, treba da iskoristimo ove utakmice, da se pripremimo. Kad dođe najbitnije, te kvalifikacije da budemo spremni da ispunimo sve zahteve selektora.