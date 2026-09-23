"Ipak ne stavljaju svi igru (fudbal) iznad sopstvenih ambicija", rekao je Čeferin i nadovezao se, jasno aludirajući na potez Infantina i posledice koje je proizveo njegov neuspeli plan.

"Poverenje u naš sport počiva na tri stuba: jedinstvu, transparentnosti i upravljanju koje služi mnogima, a ne malobrojnima. U skorije vreme, sva tri su ignorisana od strane ljudi koji su se zakleli da će ih štititi. Projekat koji je razbio jedinstvo svetskog fudbala možda je ukinut, ali poverenje koje je razbio nije se vratilo, a njegovo popravljanje je sada naš posao".