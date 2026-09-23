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Nekadašnji reprezentativac Engleske Endi Kerol otkrio je šokantne detalje u autobiografskoj knjizi nazvanoj "Owning it" i ustalasao javnost na Ostrvu.

Kerol je otkrio mnoge nepoznate detalje, a dobar deo knjige je posvećen Vejnu Runiju.

1/5 Vidi galeriju Endi Kerol u dresu Bordoa Foto: DANIEL VAQUERO / Sipa Press / Profimedia, ROMAIN PERROCHEAU / AFP / Profimedia

"Zvao bi me u dva popodne i rekao: "U moju sobu odmah". Odgovorio bih mu da je prerano, ali bi me uvek naterao da popustim".

Potom je otkrio da je Runi na okupljanju reprezentacije bio zaista nemaran. Pored njega su bile cigarete, pivo...

"Zatekao bih ga kako leži na krevetu, puši cigarete, gleda TV i pije pivo iz flaše. Bio je okružen kutijama cigareta, gajbama piva i flašama vina. Nabavljao je sve preko menadžera hotela, a njegova soba bi veoma brzo bila puna igrača. Niko se nije opijao, to je bio samo njegov način da razbije monotoniju umesto da buljimo u zidove", napisao je.

Naravno, usledio je odgovor, i to brz i žestok. Runi je preko advokata zatražio da se sporni dio izbaci iz knjige.

"Obično ne komentarišem neistine koje se pišu o meni, ali na ovo moram. Endi zna da se on i ja nismo nikada družili. Sreo sam ga jednom, slučajno, dok sam bio na odmoru i to je to. Što se tiče ove priče da sam pio dok sam bio u reprezentaciji, to je izmišljotina. Ne znam odakle mu to, razočaran sam", rekao je Runi.

Runi je za reprezentaciju Engleske igrao od 2003. do 2018. godine. Odradio je 120 utakmica i postigao 53 gola.