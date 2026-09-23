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Fudbaleri kombinovanog sastava Balkana odigrali su nerešeno 1:1 sa Zvezdinim omladincima, a oba gola postignuta su i prvom poluvremenu.

Balkan je trenutno poslednjeplasirana ekipa Prve beogradske lige (peti rang takmičenja), a sa Crvenom zvezdom, aktuelnim šampionom Srbije, sporazum o sportsko-poslovnoj saradnji potpisali su ranije ove godine.

Tribine Balkanovog stadiona bile su gotovo ispunjene sa više stotina navijača dva kluba, s obzirom da se Mirijevo vodi kao deo grada u kojem dominiraju Delije, navijači crveno-belih.

Navijači Balkana, Šumari, istakli su na ogradi pored terena veliki transparent "100 ponosnih godina", a sa Delijama su, uz brojne bakljade, zajedno otpevali pojedine navijačke pesme i zajedno skandirali.

Centralnom meču prethodio je i duel veterana dva kluba, na kom su za Crvenu zvezdu nastupili Nikola Žigić, Boško Đurovski, Dejan Lekić, Duško Tošić, Fabio da Silva i brojni drugi.

(Beta)

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