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Brazilski napadač Mateus Saldanja je ostao u Partizanu jednu sezonu, ali je odmah postao miljenik Grobara. Tadašnji napadač crno-belih je postigao 18 golova u toj sezoni, zbog čega su ga navijači zavoleli.

1/7 Vidi galeriju Mateus Saldanja Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Starsport

Saldanja je iz Partizana otišao u Ferencvaroš za tri miliona evra, a mađarski velikan ga je posle godinu dana prodao u Al Vasl iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za cifru od pet miliona evra, dok je bio na pozajmici u Šarži.

Vratio se ovog leta u Al Vasl, a tokom čitave sezone je skupio 29 utakmica u ova dva kluba, dok se nije nadavo golova. U novoj sezoni je odigrao dva meča za Al Vasl, dok je sada u Beogradu i čini se kao da "očijuka" sa Partizanom.

Saldanja se javio prvo slikom sa Igorom Duljaja, a sada je pisao na ćirilici.

"Uvek je dobro biti kod kuće", napisao je Saldanja na ćirilici.

Objavu Brazilca možete pogledati OVDE.