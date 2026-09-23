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Ivan Jovanović je dugo bio jedan od najboljih trenera u Grčkoj i na Kipru, a posle toga je dobio čast da bude selektor reprezentacije Grčke, koju je podmladio i koja trenutno igra možda i najlepši fudbal u svojoj istoriji.

1/5 Vidi galeriju Ivan Jovanović tokom zemljotresa na konferenciji za medije Foto: Printscreen / Youtube / Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου

Jovanović ističe da je zadovoljan svojim napadačima i da ima mogućnost da koristi više kombinacija.

"Veoma dobro poznajem igrače i posao svakog trenera je da pronađe način da kombinuje više od jednog. Imamo mnoštvo napadača koji igraju za dobre timove."

O reprezentacijama sa kojima će se Grčka suočiti u Ligi nacija.

"Ne razmišljam o tome i ne pravim nikakve kalkulacije. Nalazimo se u elitnoj grupi sa najjačim ekipama i moramo imati veoma dobru sliku o sebi u svim utakmicama koje se tiču našeg učešća u A ligi. Srećni smo što smo ovde i želimo da se razvijamo kroz ove utakmice."

Šta je reprezentacija naučila iz eliminacije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo?

"Mislim da možemo mnogo da naučimo kada ne postignemo cilj. Razočarani smo. Igrali smo bolje utakmice nego što rezultati pokazuju. Greške koje smo napravili pokazale su se presudnim i sigurno su nas koštale. Od utakmice protiv Srbije moramo da počnemo da gradimo novi mentalitet."

O teškoćama za trenere zbog zgusnutog rasporeda:

"Razumete da se isto odnosi na sve trenere i sve reprezentacije. Format se drastično promenio u poslednje tri godine. Dok su timovi imali 10 dana za dve utakmice, sada imamo dve nedelje za četiri utakmice. Plašim se da će utakmice za reprezentacije biti način koji će uticati na rad trenera. Postajemo selektori, a ne treneri. Pokušavamo kroz kontakte sa igračima, sa malo vremena koje nam je dato, da ispravimo neke stvari i da pokušamo da damo sve od sebe u uslovima koji nisu uvek idealni. Postoji ogroman pritisak od strane timova da se smanji vreme koje igrači borave u nacionalnim timovima, što je rezultiralo ovim procesom. Ovo može biti teško i za igrače, manja povreda može koštati fudbalera četiri utakmice.

Jovanović je upitan kako će mu biti da igra protiv svoje zemlje - Srbije.

"Razmišljam o tome otkako je obavljen žreb. Pokušavam da pronađem ravnotežu između emocija i patriotizma. Pre svega, ja sam profesionalni trener. Ne prestajem da budem profesionalni trener koji će dati sve od sebe za svoj tim" rekao je Ivan Jovanović.

Da li će igrati sa tri štopera?

"Kako da vam kažem? Ne mogu. Nijedan trener neće moći da vam kaže uoči utakmice. Ne želim, ne krivite me."

Da li Srbiju plaši igra sa tri štopera?

"Ne znam, stvarno ne znam", zaključio je Jovanović.