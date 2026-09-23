I Nemačka i Holandija u Ligu Evrope ulaze sa novim selektorima
Fudbal
SUKOB SELEKTORA U GRUPI U KOJOJ JE SRBIJA: Jirgen Klop žestoko izblamirao selektora Holandije! Ono što mu je rekao dugo će se prepričavati
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Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak startuje u Ligi nacija utakmicom protiv Grčke.
Iste večeri u istoj grupi sastaće se Holandija i Nemačka.
Jirgen Klop, selektor Nemačke Foto: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia
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Obe reprezentacije imaju nove selektore, i to velika fudbalska imena. Jirgen Klop je preuzeo "Pancere", a Ćavi Ernandes "Lale".
U susret ovom meču Klop je žestoko udario na svog kolegu.
Dok je davao izjavu medijima, rekao je nešto što će se dugo prepričavati.
"Znam više Holandskih igrača od Ćavija. Ne znam da li je to prednost, ali to je činjenica", rekao je Klop.
Jürgen Klopp: "I know more Dutch players personally than Xavi. I don't know if that's an advantage, but it's a fact."
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Biće zanimljivo videti reakcije legende španskog fudbala.
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