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Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak startuje u Ligi nacija utakmicom protiv Grčke.

Iste večeri u istoj grupi sastaće se Holandija i Nemačka.

1/6 Vidi galeriju Jirgen Klop, selektor Nemačke Foto: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Obe reprezentacije imaju nove selektore, i to velika fudbalska imena. Jirgen Klop je preuzeo "Pancere", a Ćavi Ernandes "Lale".

U susret ovom meču Klop je žestoko udario na svog kolegu.

Dok je davao izjavu medijima, rekao je nešto što će se dugo prepričavati.

"Znam više Holandskih igrača od Ćavija. Ne znam da li je to prednost, ali to je činjenica", rekao je Klop.

Biće zanimljivo videti reakcije legende španskog fudbala.