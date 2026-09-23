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Dejan Stanković na utakmici Crvene zvezde i Hapoel Ber Ševe

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Tim iz Razgrada je zvanično potvrdio povratak Jovićevića, koji se tako vraća u klub sa kojim je 2025. godine osvojio "triplu" krunu u Bugarskoj.

1/9 Vidi galeriju Dejan Stanković na meču protiv Hapoela Foto: Ilija Ilić, Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Navodno je Ludogorecu jako blizu bio doskorašnji trener Crvene zvezde Dejan Stanković, ali Bugari su se ipak odlučili za "proverenu" varijantu.

Takođe, poslednjih sedmica se Jovićević u hrvatskim medijima spominjao kao jedan od potencijalnih kandidata za klupu Dinama iz Zagreba, u slučaju odlaska Marija Kovačevića.

"Ludogorecu se vraća trener koji je ispisao istoriju", objavio je bugarski klub, potvrđujući da su pregovori uspešno završeni.

Jovićević je nasledio Tomasa Rajsa, koji je napustio Razgrad kako bi preuzeo turski Trabzonspor.

Podsetimo, prošle sezone je u Bugarskoj okončana surova dominacija Ludogoreca, koji je nakon 14 vezanih titula šampionski pehar predao Levskom.

Naravno, glavni zadatak za Jovićevića će biti da ekspresno vrati trofej prvaka države u Razgrad.

Ludogorec je trenutno treći na tabeli bugarske lige sa 23 boda iz devet mečeva i na -2 je od vodećeg Levskog. Između njih se nalazi CSKA sa 24 boda, ali on ima utakmicu više.

Kurir sport / Sportske. net