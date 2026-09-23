KRAJ KARIJERE NAKON JEZIVIH SCENA NA TERENU? Eriksen i Volfsburg se rastali tri meseca posle novog kolapsa
Ugovor bivšeg veznog igrača Mančester junajteda sa nemačkim drugoligašem trebalo je da traje do juna 2027. godine.
Eriksen (34) je prethodno doživeo srčani zastoj tokom utakmice Danske u grupnoj fazi Evropskog prvenstva protiv Finske u Kopenhagenu 2021. godine.
"Trenutno mi je najvažnije da budem blizu svoje porodice u Danskoj. Drago mi je što smo zajedno uspeli da pronađemo rešenje. Moje vreme u Volfsburgu obeležili su mnogi usponi i padovi. Znam da je klub sada u dobrim rukama, žele da se vrate u Bundesligu i uveren sam da je pred njima uspešna budućnost", rekao je Eriksen, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).
Eriksen, koji nije igrao od juna, pridružio se Volfsburgu kao slobodan igrač pre godinu dana nakon što je napustio Junajted i za klub je odigrao 34 utakmice.
Reprezentativac koji je za Dansku odigrao 151 utakmicu prethodno je nastupao za Ajaks, Totenhem, Inter iz Milana i Brentford.
Sportski direktor Diter Heking rekao je da su veznom igraču pružili potpunu slobodu prilikom odluke.
"Uprkos kratkom vremenu provedenom ovde, ostavio je trajan utisak na svoje saigrače, naš tim i navijače", rekao je Heking.
Volfsburg se posle šest utakmica nalazi na četvrtom mestu nemačkog drugog ranga sa 11 bodova.
(Beta)