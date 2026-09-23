Slušaj vest

Ugovor bivšeg veznog igrača Mančester junajteda sa nemačkim drugoligašem trebalo je da traje do juna 2027. godine.

Eriksen (34) je prethodno doživeo srčani zastoj tokom utakmice Danske u grupnoj fazi Evropskog prvenstva protiv Finske u Kopenhagenu 2021. godine.

"Trenutno mi je najvažnije da budem blizu svoje porodice u Danskoj. Drago mi je što smo zajedno uspeli da pronađemo rešenje. Moje vreme u Volfsburgu obeležili su mnogi usponi i padovi. Znam da je klub sada u dobrim rukama, žele da se vrate u Bundesligu i uveren sam da je pred njima uspešna budućnost", rekao je Eriksen, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

1/12 Vidi galeriju Evropsko prvenstvo 2021. godine - Eriksen doživeo srčani zastoj Foto: EPA

Eriksen, koji nije igrao od juna, pridružio se Volfsburgu kao slobodan igrač pre godinu dana nakon što je napustio Junajted i za klub je odigrao 34 utakmice.

Reprezentativac koji je za Dansku odigrao 151 utakmicu prethodno je nastupao za Ajaks, Totenhem, Inter iz Milana i Brentford.

Sportski direktor Diter Heking rekao je da su veznom igraču pružili potpunu slobodu prilikom odluke.

"Uprkos kratkom vremenu provedenom ovde, ostavio je trajan utisak na svoje saigrače, naš tim i navijače", rekao je Heking.

Volfsburg se posle šest utakmica nalazi na četvrtom mestu nemačkog drugog ranga sa 11 bodova.

(Beta)