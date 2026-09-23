Slušaj vest

Hrvatska policija uhapsila je usred utakmice srpskog fudbalera, koji nastupa sa klub iz Hrvatske, zbog objave fotografije generala Ratka Mladića na “Fejsbuku”, saopšteno je iz Dokumentaciono-informacionog centra “Veritas”.

Navode da je državljanin Srbije B.J. /37/ iz Sombora, koji već osam godina igra za hrvatske fudbalske klubove, a sada za FK “Jovan Lazić” iz Bolmana kod Belog Manastira, objavio 4. septembra na storiju na “Fejsbuku” fotografiju generala Mladića bez pratećeg teksta.

1/7 Vidi galeriju Sahrana Ratka Mladića Foto: Petar Aleksić Mondo, Damir Dervišagić

- Iako je ova objava, po samoj prirodi mreže, bila vidljiva svega 24 časa, ona je hrvatskim organima poslužila kao trajni osnov za unapred pripremljenu policijsko-pravosudnu akciju – ističu iz “Veritasa”.

Devet dana kasnije, 13. septembra, hrvatska granična policije izrekla je B.J. jednodnevnu zabranu ulaska u Hrvatsku, uz otvorenu pretnju da “pazi šta objavljuje na društvenim mrežama”.

Kada je B.J. 20. septembra ušao u Hrvatsku preko Mađarske kako bi odigrao utakmicu, policija je stigla na stadion i uhapsila ga tokom prvog poluvremena, dok je sedeo na klupi za rezervne igrače, naočigled saigrača i publike.

Ista fotografija, koja je na “Fejsbuku” stajala samo 24 sata, bila je jedini dokaz na osnovu kojeg je već sutradan Opštinski sud u Osijeku proglasio B.J. krivim za prekršaj remećenja javnog reda i mira.

Izrečena mu je novčana kazna od 1.500 evra i dat rok od dva sata za uplatu pod pretnjom zadržavanja u pritvoru, što je porodica uradila, pa je B.J. pušten da se vrati u Sombor.

Ulazak u EU srpskom fudbaleru je zabranjen u naredna tri meseca.

“Veritas” naglašava da ovaj slučaj donosi opasan presedan i potvrđuje tvrdnje da je Hrvatska stvorila mehanizam za zastrašivanje Srba, kada je usvojila izmene zakona, kojima su prekršajne kazne drastično podignute i do 4.000 evra.

- Ovaj primer pokazuje novu, brutalniju fazu u kojoj efemerni sadržaj sa društvenih mreža, koji je davno nestao sa interneta, postaje trajni fajl za praćenje i direktan razlog za prvu zabranu na granici, zatim za spektakularno hapšenje sportiste usred utakmice, i na kraju za drakonsko novčano kažnjavanje i proterivanje – ističe “Veritas”.

Sve je, kako se navodi, sprovedeno u tajnosti kako bi se izbegla reakcija javnosti i zaštita diplomatskih predstavništva Srbije.