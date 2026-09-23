Slušaj vest

Romano je odlučio da promeni fudbalsko državljanstvo, ali ga čeka paprena odšteta koju mora da plati Fudbalskom savezu Švajcarske. U pitanju je rigorozni projekat „Footuro“, koji su Švajcarski savezi pokrenuli kao tajno oružje i odbrambeni mehanizam da spreče ili bar debelo naplaste odliv talenata u druge države.

Švajcarci su bili svesni da neke igrače ne mogu da spreče da počine klasičnu „izdaju“, pa su se osigurali ugovorima. U okviru ovog projekta, mlađe selekcije potpisuju ugovore o razvoju po kojima se ulaganje procenjuje na oko 25.000 švajcarskih franaka godišnje.

Pošto je Romano proveo godine u mlađim selekcijama od 2021. i upisao 34 nastupa (za U-16, U-17, U-18, U-19 i U-20), ceh za njegov prelazak pod italijansku zastavu iznosi frapantnih 100.000 evra!

Od Vintertura do Rome i italijanskog poziva

Romano je rođen u Švajcarskoj, karijeru počeo u Vinterturu, da bi sa 16 godina prešao u omladinski pogon Rome. Nakon debija za prvi tim Vučice, igrao je na pozajmici u Speciji, a ovog leta ga je Roma prosledila u Kaljari, gde pruža sjajne partije i odmah privukao pažnju selektora Italije.

"Izbor Italije? To je bilo ono što sam osećao duboko u sebi. Pozvao me je Klaudio Ranijeri, a činjenica da se Roberto Manćini lično zainteresovao za mene je velika stvar. Sa 20 godina, privući interesovanje trenera poput njega je čast. Na kraju, to je bila stvar srca: to nije bila odluka protiv jedne nacije, već u korist druge", pravda se mladi as.

Švajcarci ga sigurno neće lako prežaliti, a pogotovo neće zaboraviti da im za odlazak njihovog deteta ostaje – debela naplata!