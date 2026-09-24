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Naime, na jednom snimku koji su on i njegova devojka Eugenija "Kina" Suarez objavili na Instagramu, vidi se kako je ona izašla iz kola kroz prozor čitavim gornjim delom tela, bez vezanog pojasa, dok je Ikardi nastavio da vozi.

1/8 Vidi galeriju Mauro Ikardi i Čajna Suarez Foto: Instagram/sangrejaponesa

Na taj snimak je reagovalo i Ministarstvo saobraćaja Argentine, koje je sprovelo istragu i utvrdilo da je Ikardijeva vozačka dozvola istekla.

Mediji navode da će "privremena" suspenzija zapravo biti i doživotna, jer je kazna navodno izrečena do 2099. godine!

Sam Ikardi je pobesneo nakon objave Ministarstva saobraćaja na društvenoj mreži "X", gde je poručio da je bolje da urade puteve, nego što pokušavaju da dospeju u medije na osnovu njegovog imena.

"Ćao, dobro jutro, hteo bih da znam kako ste uspeli da onemogućite italijansku licencu koju imam na raspolaganju do 2029. Čini mi se čudno da se čak i Ministarstvo saobraćaja zakači za moja jaja, samo da bi imalo malo odjeka u medijima. Bolje se pobrinite da popravite ulice kako bismo imali bolji protok u našoj zemlji, umesto da "tvitujete" i češete se po jajima. Prestanite da lažete narod i krenite da radite. Argentinsku licencu treba predati kad je pretvaraš u evropsku. Kakvo onemogućenje hoćete da smislite? Sve zbog trenutka tračeva", stoji u objavi Maura Ikardija.