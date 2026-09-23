Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Jubilarni 70. put "Frans fudbal" dodeliće najprestižniju individualnu nagradu u svetu fudbala - Zlatnu loptu.

Ovogodišnje izdanje biće zanimljivo zbog neizvesnosti koja vlada oko toga ko će je dobiti, ali i zbog toga što će se prvi put u 70.godišnjoj istoriji ceremonija održati u Londonu. I to 26. oktobra.

Izbor prestonice Engleske nije slučajan, pošto će biti odata počast Stenliju Metjusu, osvajaču prve Zlatne lopte 1956. godine.

Sredinom godine u prvi plan su isplivali kao favoriti Kilijan Mbape, Erling Haland i Lamin Jamal.

Minulo Svetsko prvenstvo, međutim, promenilo je vrh liste. Od pomenute trojice velike šanse je zadržao Lamin Jamal, što i nije čudno s obzirom da je sa Španijom osvojio Mundijal.

Ali, niko nije očekivao da se u vrhu nađe Hari Kejn. Engleski napadač čak ima malu prednost na kladionicama zahvaljujući pre svega sezoni punoj pogodaka. Mnogi ovo tumače time da će se nagrada dodeliti Englezu, kao što je ceremonija i preseljena u London zbog prvog dobitnika nagrade - Engleza.

Ipak, konkurencija nije laka. U vrhu iza dvojca su Kilijan Mbape, ali i Rodri, najbolji igrač Svetskog prvenstva.

Zanimljivo je da je šanse značajno povećao Lionel Mesi, zahvaljujući sjajnim igrama na Mundijalu. Pored njega, tu je i Usman Dembele, osvajač Lige šampiona sa Pari Sen Žermenom.

Iznenađenje je i to što je Erling Haland doživeo značajan pad na list ifavorita.