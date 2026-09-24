Slušaj vest

"Pokušavaju da me ubiju, ali nemaju šanse!"

Kristijano Ronaldo brutalno je odgovorio na kritike pojedinih medija, a svoj odgovor začinio je potpuno neočekivanom opaskom.

"Postoje kanali koji godinama pokušavaju da me ‘ubiju’, ali nemaju nikakve šanse, čak ni sa sačmarom. Čak i tada bih izbegao metak", poručio je Portugalac.

Nakon ove jasne poruke, Ronaldo je potvrdio i ono o čemu se već neko vreme spekulisalo – ozbiljno je razmišljao da posle Svetskog prvenstva završi reprezentativnu karijeru, ali je u međuvremenu promenio odluku.

Legendarni Portugalac sada ima potpuno jasan cilj. Želi da pomogne novoj generaciji reprezentativaca, osvoji još jedan trofej sa Portugalom i pokuša da uradi ono što nijedan fudbaler pre njega nije uspeo – da postigne 1.000 golova u karijeri.

Ipak, Ronaldo priznaje da ni sam ne zna kada će definitivno doći trenutak za oproštaj.

1/10 Vidi galeriju Poslednji meč legendarnog Portugalca na Mundijalu. Foto: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / Zuma Press / Profimedia, Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Da, razmišljao sam o povlačenju"

Ronaldo je bez uvijanja odgovorio na pitanje da li je posle Mundijala razmatrao mogućnost da se oprosti od reprezentacije.

"Da, jesam. Uvek razmišljam o svojim odlukama. Razmišljam o svemu. Vidite me ovde, tako da sam odlučio da nastavim. Razgovarao sam sa predsednikom i trenerom i oni računaju na mene. Mislim da mogu i dalje da pomažem reprezentaciji, ne samo golovima, već i zato što je ovo nova generacija. Ali najvažnije je da ostanem na terenu i nastavim da dajem golove."

Dakle, kraj je zaista bio opcija.

Ali nije došao.

Portugalac je posle razgovora sa ljudima iz Fudbalskog saveza Portugala odlučio da nastavi da nosi dres nacionalnog tima.

Ni sam ne zna kada će reći "dosta"

Ronaldo je letos potvrdio da će Svetsko prvenstvo 2026. godine biti njegov poslednji Mundijal, ali kada je reč o tačnom datumu oproštaja od fudbala, nije želeo da daje precizne prognoze.

Napadač Al Nasra priznaje da bi voleo da zna odgovor, ali da je naučio da ne planira baš svaki trenutak svoje karijere.

"Ne znam, voleo bih da znam odgovor, ali ne znam. U ranim tridesetim sam naučio da živim u trenutku, tako da ne znam, ali vrlo je moguće da je ovo poslednja godina."

Kada je upitan da li će javnost obavestiti kada dođe trenutak za konačni oproštaj, Ronaldo nije ostavio dilemu.

"Da, obavestiću vas".

Hoće 1.000 golova, ali želi i trofej sa Portugalom

Ronaldo je već osvojio Ligu nacija sa Portugalom dva puta, ali ambicije mu očigledno nisu splasnule.

Do magične brojke od 1.000 golova nedostaje mu još 21 pogodak, a istovremeno želi da sa reprezentacijom osvoji još jedan veliki trofej.

Kada je upitan šta mu je važnije – istorijski lični rekord ili novi trofej sa Portugalom – odgovorio je:

"Oba cilja su važna. Hiljadu golova, da, i reprezentacija. Osvajanje Lige nacija, takmičenje počinje sutra, to je novo doba."

"Žorž Žezus je bio savršen izbor"

Poseban deo Ronaldoovog izlaganja bio je posvećen novom selektoru Žoržu Žezusu.

Portugalac je jasno stavio do znanja da veruje u novi projekat reprezentacije i smatra da je izbor iskusnog stručnjaka pravi potez.

"Žorž Žezus je bio savršen izbor. Donosi drugačiju atmosferu, drugačije ideje i drugačiji jezik. Kao što je selektor rekao, mnogi su već radili sa njim, što olakšava stvari. Sutra nas očekuje teška utakmica. Selektor će biti tu još mnogo godina i mislim da je to bio savršen izbor."

Ronaldo je istakao i da je upravo razgovor sa predsednikom saveza i selektorom imao veliki uticaj na njegovu odluku.

"Imao sam razgovor sa našim predsednikom, sa našim trenerom. I dalje verujem da mogu da pomognem reprezentaciji da ostvari ono što želi. Mislim da mogu da pružim podršku nacionalnom timu, ne samo kroz golove, već i van fudbala."

Nova generacija ima posebnu ulogu

Portugal već ima čitavu grupu mladih igrača koji bi trebalo da nose reprezentaciju u godinama koje dolaze. Ronaldo je svestan da je njegova uloga sada drugačija - osim golova, od njega se očekuje da bude lider i mentor.

Fabio Silva, Renato Veiga, Nuno Mendeš, Žoao Neveš i Fransisko Konseisao samo su neki od mladih igrača koje Portugalac vidi kao budućnost nacionalnog tima.

"Ovo je nova mlada generacija. Ali za mene je osnovna stvar da budem na terenu, da dajem golove i pomažem timu da pobeđuje. Za mene je najvažnije, znam ko sam. Znam šta radim da bih bio ovde, da bih imao uspeh koji imam. Znam zašto deca vole Kristijana, jer me vide kao primer, a ja ću nastaviti to da radim. Čak i kada budem u penziji... za 10 godina!"

Ronaldo je zatim dodao:

"Zadovoljan sam sobom. Nije važno da li igram sutra, da li odmaram sledeću utakmicu. Za mene je najvažnije da se osećam dobro".

Novinar ga pitao za fizičku spremu, odgovor nasmejao sve

A onda je usledilo pitanje koje je moglo da bude provokativno – kako se Ronaldo oseća fizički u svojim godinama.

Portugalac nije dao klasičan odgovor.

Umesto toga, uzvratio je kontrapitanjem:

"Šta vi mislite? Da li ste gledali utakmice Al Nasra?"

Ronaldo će tako, bez obzira na to koliko će još trajati njegova karijera, i dalje biti jedna od centralnih figura portugalskog fudbala.