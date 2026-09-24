Slušaj vest

Ivan Jovanović je na konferenciji pred utakmicu Srbije i Grčke pokušao da ostane ono što je više od tri decenije – profesionalac. Ali jedno pitanje ga je potpuno razoružalo.

Kako će se osećati kada se na "Marakani" začuje "Bože pravde", dok on kao selektor Grčke stoji na suprotnoj strani?

Jovanović se nasmejao, a onda priznao ono što je možda i najviše čekala srpska javnost.

"Himna? Gde si me sad našao sa tim pitanjem..."

Nije tu stao.

Fudbalski stručnjak iz Loznice otvoreno je govorio o emocijama koje pokušava da drži pod kontrolom još od trenutka kada je žreb spojio Srbiju i Grčku.

Više od utakmice

"Veoma je čudan osećaj. Još od žreba pokušavam da u sebi nađem balans između emocija i profesionalizma. Stalno razmišljam o tome. Dolazio sam ovde za utakmice protiv Partizana i Crvene zvezde sa APOEL-om, ali reprezentacija je nešto drugo."

Upravo ta poslednja rečenica možda najbolje objašnjava sve.

Jovanović je godinama radio u Grčkoj i na Kipru, tamo izgradio ogromno trenersko ime i postao selektor Grčke. Ali sada se vraća u zemlju u kojoj je rođen, i to u ulozi čoveka koji mora da vodi protivnika Srbije.

I zato priznaje da u sebi pokušava da pronađe granicu između onoga što oseća i onoga što njegov posao zahteva.

"Tražim u sebi taj balans i mislim da je to prirodna stvar. Želim da budem profesionalac u svom poslu i učiniću sve što mogu za tim koji predstavljam."

"Reprezentacija je nešto drugo"

Jovanović je već dolazio u Srbiju kao trener APOEL-a. Igrao je protiv Partizana i Crvene zvezde, poznavao je atmosferu ovdašnjih stadiona i znao šta znači izaći pred srpske navijače.

Ali sada je situacija potpuno drugačija.

Nije došao da vodi klub.

Došao je kao selektor Grčke da se suprotstavi Srbiji.

A onda će sa razglasa krenuti himna zemlje iz koje je potekao.

Zato je i sam priznao da od žreba pokušava da se pripremi za taj trenutak.

Nije zaboravio kakva je Srbija

Emocije su se kod Jovanovića pojavile i kada je govorio o srpskoj reprezentaciji i njenoj trenutnoj situaciji.

Iako sa klupe predvodi Grčku, o Srbiji je govorio sa velikim poštovanjem.

"Mislim da Srbija ima izuzetno dobar tim, Veljko je trener koji za ovo kratko vreme pokušava jedan malo drugačiji način igre."

Jovanović je posebno istakao da zna kakav je mentalitet ovdašnjeg naroda i koliko brzo razočaranje može da zavlada kada rezultati nisu onakvi kakvi se očekuju.

"Znam kakav je naš srpski mentalitet, koliko narod može da se razočara, ali imamo dobre igrače. Fudbal se ne zaustavlja danas, igraće se i u budućnosti i smatram Srbiju kao izuzetno dobru ekipu sa velikim potencijalom i iskustvom za ovu vrstu utakmica."

1/9 Vidi galeriju Srpski fudbalski stručnjak i selektor Grčke - Ivan Jovanović Foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia, Denes Erdos/AP, George Tewkesbury / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ima i poruku za Tadića

Govorio je Jovanović i o povratku Dušana Tadića u reprezentaciju Srbije, a ni tu nije štedeo reči hvale.

"To je igrač koji je ostavio veliki trag u fudbalu, ne samo kod nas, nego i u Evropi. Tadić je igrač koji uvek može da pomogne ekipi, kako na terenu, tako i u svlačionici."

Za Jovanovića povratak takvog igrača nije važan samo zbog onoga što može da uradi na terenu.

"Reprezentacija je nešto posebno, tako da je verovatno poziv za njega i njegovo vraćanje kako zbog igračkih kvaliteta, tako i da bi pomogao nekim novim generacijama koje stižu da lakše shvate obaveze koje imaju prema državnom timu."

Profesionalac mora da pobedi emocije

Sve ono što oseća moraće da ostavi po strani kada utakmica počne.

Jovanović to zna.

Zato je njegova poruka jasna – koliko god mu utakmica protiv Srbije bila posebna, na "Marakani" će imati samo jedan zadatak: da vodi Grčku najbolje što može.

"Želim da budem profesionalac u svom poslu i učiniću sve što mogu za tim koji predstavljam."