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Dušan Vlahović ovog leta postao je nova zvezda Bešiktaša, ali iza njegovog dolaska u Istanbul krije se priča puna obrta, velikih uloga i pregovora koji su se vodili daleko od očiju javnosti.

Sada je prvi čovek turskog velikana, Serdal Adali, otkrio kako je zapravo izgledala akcija dovođenja srpskog napadača.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović na meču protiv Fenerbahčea Foto: Seskimphoto / Newspix.pl / Profimedia, Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Adali je u razgovoru za tursku televiziju "A Spor" otkrio detalje pregovora. Kako je objasnio, Vlahović je bio na njihovom spisku želja još pre nego što je Vinćenco Italijano postao trener, a kada je Italijan video ime srpskog golgetera, odmah je bilo jasno da bi posao mogao da bude i te kako komplikovan.

"Treneru, ti ga ubedi, ja ću platiti!"

Adali tvrdi da Bešiktaš praktično nije ni razmatrao druge opcije za napad.

"Kada smo treneru pokazali spisak igrača i kada je video Vlahovića, rekao je: "Za ovo će biti potrebno malo vremena". Odgovorio sam mu: "Čekaćemo". Bio je na našoj listi i pre nego što smo razgovarali sa Italijanom", ispričao je predsednik Bešiktaša.

A onda je usledila rečenica koja najbolje pokazuje koliko su u Istanbulu bili rešeni da dovedu Srbina.

"Rekao mi je: "I skup je". Odgovorio sam mu: "Gospodine treneru, ti ga ubedi, ja ću platiti koliko god bude potrebno"", otkrio je Adali.

Juventus nije odustajao

Put do Vlahovićevog potpisa ipak nije bio nimalo jednostavan. Prema Adalijevim rečima, ponude drugih klubova konstantno su pomerale pregovore, dok Juventus nije odustajao od svoje namere da zadrži srpskog napadača.

"Svaka ponuda koja bi mu stigla pomerala nas je za tri do pet dana. Juventus nikada nije ustao od pregovaračkog stola", rekao je prvi čovek Bešiktaša.

Zbog toga je u jednom trenutku počelo i nezadovoljstvo među navijačima, koji su čekali zvanično pojačanje u napadu. Adali, međutim, tvrdi da u klubu nisu gubili veru da će na kraju uspeti.

Predsednik Bešiktaša seo sa Vlahovićem u Beogradu

Ključni trenutak dogodio se kada je Adali lično razgovarao sa Vlahovićem u Beogradu.

"Bilo je potrebno vreme, kritikovali su nas jer napadač još nije dolazio. Ali ja sam bio veoma uveren da će on doći. Pošto sam seo i razgovarao sa njim u Beogradu, već sutradan smo ga doveli i vratili se", rekao je Adali.

Posebno je naglasio da je tokom razgovora stekao izuzetno pozitivan utisak o Vlahoviću.

"Stavljam ruku u vatru, 100 odsto, kada je reč o ljudskom kvalitetu naših novih igrača. Kada smo prvi put seli zajedno, imao sam osećaj kao da sedim sa turskim mladićem", poručio je predsednik Bešiktaša.

1/7 Vidi galeriju Dušan Vlahović Foto: www.bjk.com.tr

Italijano bio važna karika

Dolazak Vinćenca Italijana dodatno je otvorio vrata za Vlahovića. Adali je objasnio da je italijanski trener bio u pregovorima sa Napolijem kada ga je Bešiktaš kontaktirao, ali su pregovori zapeli, pa su ljudi iz turskog kluba reagovali veoma brzo. Italijano je potom doveden u Istanbul, a njegov dolazak bio je važan deo slagalice u projektu Bešiktaša.

Vlahović je na kraju potpisao trogodišnji ugovor sa Bešiktašem, do kraja sezone 2028/29, uz garantovanu godišnju platu od 7,5 miliona evra. Klub ga je potom predstavio pred oko 25.000 navijača na stadionu.

Sam Vlahović je kasnije objasnio da mu je odluka da prihvati ponudu Bešiktaša postala jasna posle razgovora sa porodicom, kao i zbog toga što je poznavao trenera i video koliko ga ljudi iz kluba žele.

Tako je transfer koji je dugo visio u vazduhu na kraju završen - i to posle ličnog odlaska predsednika Bešiktaša u Beograd, razgovora oči u oči sa Vlahovićem i poruke treneru koja je jasno pokazala koliko je klub želeo srpskog golgetera.