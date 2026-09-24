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Zlatan Ibrahimović posle epizode funkcionera u Milanu, odlučio je da maksimalno uživa u penziji.

Nekadašnji napadač velikog broja klubova Zlatan Ibrahimović posvetio se omiljenom hobiju pecanju i pohvalio neobičnim ulovom.

Zlatan Ibrahimović sa ulovom tune Foto: Printskrin/Instagram

Nepoznata destinacija

Podelio je sa fanovima na društvenim mrežama Zlatan Ibrahimović trofejni ulov sa okeana. Destinacija na kojoj boravi nekadašnji fudbaler nije poznata, ali je gledajući fotografije evidentno da je lovio kapitalce.

Držeći kapitalni primerak tune, Zlatan je objasnio omiljenom pecaroškom uzrečicom:

- Ulovi i pusti!

1/5 Vidi galeriju Zlatan Ibrahimović Foto: Printskrin/Instagram

Beg u prirodu

Zlatan Ibrahimović veliki je zaljubljenik u ribolov i često je isticao da mu je pecanje omiljeni način da se potpuno opusti, pobegne od stresa i napuni baterije još iz vremena dok je bio aktivni fudbaler. U više navrata je naglašavao da na vodi "nije Zlatan zvezda, već samo običan čovek u borbi sa prirodom".

Kada je u pitanju morski ribolov, Zlatan Ibrahimović najviše voli da peca tunu (posebno plavoperajnu vrstu) i morskog psa. Kako je jednom objasnio, obožava lov na tunu jer zahteva veliku fizičku snagu, izdržljivost i borbu koja zna da traje i po nekoliko sati.

Uživa i u rekama

Zlatan je u više navrata išao u "big game fishing" ekspedicije po Sredozemnom moru (naročito oko obala Italije i Francuske dok je igrao za PSŽ i Milan) kako bi lovio ove morske grdosije. Tokom letnjih odmora na egzotičnim destinacijama (poput Kariba ili Majamija), Zlatan se hvalio i ulovima manjih i srednjih vrsta morskih pasa, što savršeno odgovara njegovom adrenalinskom i "macho" stilu života.

Nije Zlatan pobornik samo morskog, već i rečnog ribolova. Njegova apsolutna strast je štuka koju peca u vodama rodne Švedske, posebno u baltičkom arhipelagu oko Stokholma i u jezeru Melaren. Često se na društvenim mrežama hvalio kapitalnim primercima štuke (neretko teškim i preko 10-15 kilograma).

Zlatan Ibrahimović uživa u slobodnom vremenu daleko od fudbala Foto: ELISABETTA BARACCHI/ANSA

Uhvati i pusti

Pored štuke, povremeno peca i smuđa i soma, ali je štuka zbog svoje agresivnosti i borbenosti njegov ubedljivi favorit. Na pecanje je često odlazio sam ili u društvu bliskih prijatelja, ali i kolega iz sveta fudbala i ribolova.

Kao i kod morskog ribolova, Ibro i na moru uglavnom primenjuje "Catch & Release" princip — slika se sa ulovom kao trofejom i vrati ribu nazad u more.