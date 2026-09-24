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Stigao je Osman Bukari ovog leta na pozajmicu u Crvenu zvezdu iz poljskog kluba Viđev Lođ kao veliko pojačanje.

Međutim, Osman Bukari je u svojoj drugoj epizodi u dresu Crvene zvezde pokazao veoma malo, čak je i naneo štetu klubu isključenjem u meču protiv Viktorije u Plzenju, u drugom meču plej-ofa za Ligu Evrope.

Osman Bukari slavi gol u dresu Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Pozajmica iz Poljske

Crvena zvezda može da otkupi Osmana Bukarija na kraju sledeće sezone po ceni od 3.000.000 evra. Konačnu odluku o nekadašnjem reprezentativcu Gane doneće trener Albert Rijera. Valja podsetiti da je Osman Bukari u januaru 2026. stigao u Viđev iz Lođa za 5.500.000 evra, ali se u Poljskoj nije naigrao.

Glavni krivac za sedenje Bukarija na klupi Viđeva, koji se prošle sezone jedva spasio ispadanje jeste trener Aleksandar Vuković. Iako je klub iz grada Lođa potrošio najviše novca u prelaznom roku, na kraju je uz dosta muka uspeo da sačuva status u poljskoj Ekstraklasi.

Aleksandar Vuković izgradio je fudbalsko i trenersko ime u Poljskoj Foto: Mateusz Sobczak / imago sportfotodienst / Profimedia

Vuković sve objasnio

Aleksandar Vuković, sada već bivši trener Viđeva, govorio je o Osmanu Bukariju i o njegovim igračkim sposobnostima. Objasnio je zašto ga tokom prolećnog dela sezone uopšte nije koristio, iako je Ganjanin bio ubedljivo najplaćeniji fudbaler u timu.

- Bukari je imao auru velikog transfera i bilo mi ga je žao. Video sam da nije toliko loš igrač da bi bio skrajnut, ali suviše se opterećivao nekim stvarima. U Zvezdi, on možda odigra dve zahtevne utakmice na svakih šest meseci. Sve ostalo su mečevi kao da najbolje poljske ekipe igraju protiv drugoligaša, tolika je razlika u Srbiji - rekao je Aleksandar Vuković gostujući na kanalu kanale "Prawda Futbolu" i nastavio:

1/8 Vidi galeriju Osman Bukari drugi put u Crvenoj zvezdi Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Promenjiva forma

- Lično sam spreman da progledam kroz prste igraču koji doprinosi u napadu. Sve i ukoliko ne deluje dobro u defanzivi. Jednostavno, naši ofanzivci tada nisu imali brojke, a ja sam došao u Viđev koji nikoga nije mogao da pobedi.

Osman Bukari u Crvenoj zvezdi igra u promenjivoj formi. Imao je lepu predstavu protiv Larna u Severnoj Irskoj, a sve posle toga bilo je daleko ispod njegovog renomea. Posebno utakmica u Plzenju, jer je direktno isključenjem naneo štetu svojoj ekipi. Dosad Bukari je upisao 12 utakmica u crveno-belom dresu, dao dva gola i imao dve asistencije.

Aleksandar Vuković kao trener u Poljskoj Foto: PAWEL PIOTROWSKI/400MM / imago sportfotodienst / Profimedia

Uvek navija protiv Zvezde

Aleksandar Aca Vuković je jedno od najcjenjenijih i najuticajnijih imena u poljskom fudbalu u poslednje dve decenije, gde je ostavio dubok trag i kao igrač i kao trener. Ponikao je u banjalučkom Borcu, igrao za Partizan, a 2001. godine prešao je u Legiju iz Varšave, što je prelomilo njegovu karijeru. Tu je stekao status legende kluba, kao srčani vezni igrač i lider na terenu, postao je ljubimac navijača i kapiten tima. Za Legiju je odigrao preko 200 utakmica u dva mandata (2001–2004. i 2005–2008).

Kao trener, u više navrata Aleksandar Vuković radio je u Legiji, uglavnom kao čovek koji je spasavao sezone. Ipak, najveći uspeh ostvario je sa ekipom Pjast Gljivice, koje je preuzeo krajem 2022. godine, kada se klub nalazio u zoni ispadanja. Napravio je senzacionalan preokret i plasirao se na kraju sezone u gornji deo tabele.

Aleksandar Vuković omiljen je među navijačima Partizana, koji ga već duži period žele na mestu trenera. Titulu "Grobaris totalitare" nosi već više godina, zbog izjave da uvek navija protiv svih rivala Crvene zvezde.