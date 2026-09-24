ZVEZDA PUŠTA KARTE ZA LIGU KONFERENCIJE: Prvi rival je Kopenhagen! Evo, koliko koštaju ulaznice
Fudbaleri Crvene zvezde takmičenje u Ligi konferencije počinju 15. oktobra gostovanjem Luganu u Švajcarskoj.
Prvu utakmicu u Beogradu, u UEFA takmičenju, fudbaleri Crvene zvezde odigraće sedam dana kasnije protiv Kopenhagena na stadionu "Rajko Mitić"
Sedam godina
Posle više od sedam godina, Crvena zvezda i Kopenhagen ponovo će se sastati na evropskoj sceni. Novi duel zakazan je za 22. oktobar u okviru drugog kola Lige konferencije, dok je prethodni okršaj dva kluba ostao upamćen po velikoj neizvesnosti i jednoj od najdramatičnijih završnica u novijoj evropskoj istoriji crveno-belih.
U dvomeču odigranom u okviru kvalifikacija za Ligu šampiona 2019. godine oba tima su postigla po jedan gol u svakom susretu, pa je odluka o putniku u narednu rundu doneta posle penal serije.
Revanš za infarkt
Prvi meč odigran je pred 40.812 gledalaca na stadionu "Rajko Mitić". Crvena zvezda je posle gola Milana Pavkova u završnici prvog poluvremena imala prednost sve do 84. minuta, kada je Jonas Vind sa bele tačke postavio konačnih 1:1. Sedam dana kasnije usledio je revanš u Kopenhagenu, gde je Ričmond Boaći doveo crveno-bele u vođstvo, ali je Kopenhagen do poluvremena izjednačio.
Iako je posle isključenja Nemanje Milunovića više od 30 minuta igrala sa igračem manje, Crvena zvezda je uspela da izdrži pritisak i izbori produžetke. Ni u dodatnih 30 minuta nije bilo promene rezultata, pa se prešlo na izvođenje jedanaesteraca. Tada je na scenu stupio Milan Borjan koji je odbranio udarac Vinda i nakon 22 izvedena penala obezbedio plasman u plej-of Lige šampiona.
Cene karata
Pred Crvenom zvezdom je još jedan evropski izazov na Marakani. Novi susret sa Kopenhagenom nastaviće priču započetu prethodnim duelima dva kluba, a kao što je to slučaj bio i tada, podrška sa tribina biće jedan od ključnih stvari da crveno-beli upišu još jednu evropsku pobedu.
Cene ulaznica za meč sa Kopenhagenom su sledeće i zasad se mogu kupi onlajn:
Sever - 1.200 dinara
Istok - 2.200 dinara
Zapad - 2.600 dinara
Tribina "Siniša Mihajlović" - 5.000 dinara