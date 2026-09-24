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Fudbaleri Crvene zvezde takmičenje u Ligi konferencije počinju 15. oktobra gostovanjem Luganu u Švajcarskoj.

Prvu utakmicu u Beogradu, u UEFA takmičenju, fudbaleri Crvene zvezde odigraće sedam dana kasnije protiv Kopenhagena na stadionu "Rajko Mitić"

Fudbaleri Crvene zvezde žele da bodovi ostanu na Marakani Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Sedam godina

Posle više od sedam godina, Crvena zvezda i Kopenhagen ponovo će se sastati na evropskoj sceni. Novi duel zakazan je za 22. oktobar u okviru drugog kola Lige konferencije, dok je prethodni okršaj dva kluba ostao upamćen po velikoj neizvesnosti i jednoj od najdramatičnijih završnica u novijoj evropskoj istoriji crveno-belih.

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U dvomeču odigranom u okviru kvalifikacija za Ligu šampiona 2019. godine oba tima su postigla po jedan gol u svakom susretu, pa je odluka o putniku u narednu rundu doneta posle penal serije.

1/12 Vidi galeriju CRVENA ZVEZDA BEZ PREDNOSTI IDE U DANSKU: Pavkov zapalio Marakanu, Kopenhagen iz SUMNJIVOG penala do nepravednog remija! (KURIR TV) Foto: Starsport

Revanš za infarkt

Prvi meč odigran je pred 40.812 gledalaca na stadionu "Rajko Mitić". Crvena zvezda je posle gola Milana Pavkova u završnici prvog poluvremena imala prednost sve do 84. minuta, kada je Jonas Vind sa bele tačke postavio konačnih 1:1. Sedam dana kasnije usledio je revanš u Kopenhagenu, gde je Ričmond Boaći doveo crveno-bele u vođstvo, ali je Kopenhagen do poluvremena izjednačio.

Iako je posle isključenja Nemanje Milunovića više od 30 minuta igrala sa igračem manje, Crvena zvezda je uspela da izdrži pritisak i izbori produžetke. Ni u dodatnih 30 minuta nije bilo promene rezultata, pa se prešlo na izvođenje jedanaesteraca. Tada je na scenu stupio Milan Borjan koji je odbranio udarac Vinda i nakon 22 izvedena penala obezbedio plasman u plej-of Lige šampiona.

Junak Crvene zvezde iz Kopenhagena - Milan Borjan Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Cene karata

Pred Crvenom zvezdom je još jedan evropski izazov na Marakani. Novi susret sa Kopenhagenom nastaviće priču započetu prethodnim duelima dva kluba, a kao što je to slučaj bio i tada, podrška sa tribina biće jedan od ključnih stvari da crveno-beli upišu još jednu evropsku pobedu.

Cene ulaznica za meč sa Kopenhagenom su sledeće i zasad se mogu kupi onlajn:

Sever - 1.200 dinara

Istok - 2.200 dinara

Zapad - 2.600 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" - 5.000 dinara

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