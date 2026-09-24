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Poznavaoci fudbala pamte Vinčenca Jakvintu kao ozbiljnog fudbalera i napadača Juventusa i Udinezea, koji je sa reprezentacijom Italije osvojio Svetsko prvenstvo 2006. godine u Nemačkoj.

Briljirao je Vinčenco Jakvinta u crno-belom dresu klubova iz Torina i Udina, postavši prepoznatljiv po svojoj borbenosti, snazi u skok-igri i taktičkoj fleksibilnosti u napadu.

Vinčenco Jakvinta se posle suđenja često svađao sa novinarima Foto: Brancolini/Fotogramma/Ropi / Zuma Press / Profimedia

Kalabrijska mafija

Međutim, uspešna sportska karijera Vinčenca Jakvinte ostala je u dubokoj senci velikog pravnog skandala i suđenja za povezanost sa ozloglašenom kalabrijskom mafijom "Ndrangeta". Afera u kojoj se Jakvinta našao bila je deo velike policijske i pravosudne akcije pod nazivom "Grimildo/Aemilia", koja je bila usmerena na suzbijanje delovanja klana "Ndrangete" u severnom italijanskom regionu Emilija-Romanja.

Njegov otac, Đuzepe Jakvinta bio je bogati građevinski preduzetnik poreklom iz Kalabrije. Tužilaštvo je dokazalo da je Đuzepe bio direktno povezan sa klanom "Grande Aracri" i da je koristio mafijaški novac i uticaj za svoje poslovne poduhvate na severu Italije.

Vinčenco Jakvinta kao fudbalski penzioner Foto: Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia

Uhapšen zbog dva pištolja

Fudbaler Vinčenco Jakvinta je uhapšen i optužen jer je u svojoj kući nelegalno držao vatreno oružje (dva pištolja marke "Smith & Wesson" i "Browning"), koje je zvanično kupio, ali ga je neovlašćeno predao svom ocu kom je prethodno oduzeta dozvola za nošenje oružja zbog sumnje u mafijaške delatnosti.

Godine 2018. na velikom suđenju u Ređo Emiliji, Jakvinta je optužen za nelegalno držanje oružja i potpomaganje mafiji. Tužilaštvo je tražilo kaznu zatvora od šest godina. Vinćenco je osuđen na dve godine zatvora zbog nelegalnog posedovanja oružja, dok je oslobođen direktne optužbe da je bio zvanični član mafijaške organizacije. Njegov otac Đuzepe prošao je znatno gore, osuđen je na 19 godina zatvora kao jedan od ključnih saradnika mafijaškog klana. U celom sudskom procesu bilo je optuženo čak 350 ljudi.

1/7 Vidi galeriju Vinčenco Jakvinta Vinčenco Jakinta Foto: Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia, Brancolini/Fotogramma/Ropi / Zuma Press / Profimedia, OLIVIER MORIN / AFP / Profimedia

Bolna tema

Vinčenco Jakvinta nedavno je u intervjuu za list "Gazeta delo Sport" govorio o teškom periodu kroz koji prolazi, pošto je epitet "svetskog šampiona" zamenio etiketom "mafijaša", čoveka čije se ime neprestano vezuje za ozloglašenu kriminalnu organizaciju "Ndrangetu". Danas, Vinčenco Jakvinta ima 46 godina, a o svemu što ga je snašlo govori sa gorčinom.

- Nekad su me zvali "svetski šampion", sada me smatraju mafijašem. To je neverovatna nemilosrdnost. Plaćamo račun samo zbog prezimena, ni zbog čega drugog i to je zaista tužno. Igrao sam na najvišem nivou 15 godina, postigao het-trik u Ligi šampiona i osvojio Svetsko prvenstvo... A, opet se moje ime povezuje sa Ndrangetom zbog gnusne optužbe. Ušli smo u vrtlog koji je veći od nas i sa svakim porazom nas sve više usisava - rekao je Vinčenco Jakvinta.

Vinčenco Jakvinta kao fudbaler Juventusa Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP / Profimedia

Uništen ugled porodice

Bez obzira na sve, Vinčenco i dalje vodi sudsku borbu, kako bi svog oca Đuzepea izvadio iz zatvora.

- Na kraju će ga ubiti tamo u zatvoru. Bacili su ogromnu količinu blata na nas. Kada jednom upadnete u živi pesak, teško je izaći. Verujem u pravdu, ali ovako je teško. Boriću se da dokažem njegovu nevinost. To je bitka mog života. Mi nemamo nikakve veze sa mafijom, ona nam se gadi.

Bivši fudbaler je ogorčen posle svega što mu se desilo, nakon presude koja je uništila njegov ugled koji je dotad imao.

- Bilo je naivno, ali to me ne čini kriminalcem. Oružje je bilo uredno registrovano. Moj otac ga je uzeo bez mog znanja o premeštanju. Optužen sam po Članu 7, navodno sam pomagao klanovima legalno posedovanim oružjem. To je ludilo, takve stvari vam unište život. Već deset godina živim u noćnoj mori kojoj se ne nazire kraj - objasnio je Jakvinta.

Vinčenco Jakvinta u dresu reprezentacije Italije Foto: Christophe SIMON / AFP / Profimedia

Fudbal vraća osmeh na lice

Posle toga, Vinčenco jednostavno više nije želeo da govori o bolnoj temi koja mu je uništila do tada skaldan život. Prebacio se na fudbalske teme i sa ushićenjem pričao o osvajanju Mundijala 2006. godine, jedinstvu i zajedništvu koje je tada imala generacija predvođena selektorom Marčelom Lipijem. Pričao je i o povredama koje su ga stalno pratile, saradnji sa trenerima Lučanom Spaletijem i Antonijom Konteom.

Na kraju, novinari Gazete pitali su Jakvintu da izabere najboljeg igrača sa kojim je ikada delio svlačionicu.

- Igrao sam sa toliko šampiona, ali ako moram da izdvojim jednog, rekao bih Đanluiđi Bufon. Bio je impresivan. Kada bi na treningu odlučio da nam neće dozvoliti da damo gol, mogli smo slobodno da idemo pod tuš. Nije bilo šanse, nikada ne biste postigli gol. On je najveći golman svih vremena - zaključio je Jakvinta.