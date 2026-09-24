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Luka Ilić sporazumno je raksinuo ugovor krajem avgusta sa španskim Ovijedom i trenutno je slobodan igrač.

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Luka Ilić povezivan je poslednjih nekoliko nedelja sa klubovima iz Rusije, Rumunije i sa Kipra.

Luka Ilić u dresu Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Rusi se razmeću ciframa

Prema pisanju ruskog portala Sport 24Luka Ilić bio je u ozbiljnim pregovorima sa Rubinom iz Kazanja. Navodno, srpski fudbaler i klub iz Rusije nisu postigli dogovor, jer je Luka Ilić želeo da zadrži platu koju je imao u Ovijedu. A, ona je iznosila okruglo 1.000.000 evra po sezoni. Ovaj podatak koji su izneli Rusi prilično je diskutabilan, jer prema ranijem pisanju španskih medija, plate fudbalera Ovijeda kretale su se u rasponu od 250.000 do 400.000 evra.

Čelnici ruskog Rubina ponudili su Luki Iliću ugovor na dve plus jednu godinu, na koji je on prvobitno pristao. Međutim, kada se došlo na temu oko novca, 27-godišnji Srbin nije želeo da igra za manje novca, kolikoje imao u svom prethodnom klubu u Španiji.

Luka Ilić kao fudbaler Ovijeda Foto: Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy / Profimedia

Rubin se ne oglašava

Menadžment Rubina zasad nije dao ni negativan, ali ni pozitivan odgovor na zahtev Luke Ilića. Srpski fudbaler je slobodan u izboru sredine i zbog tog statusa može da potpiše ugovor i po završetku prelaznog roka.

Luka Ilić je srpski vezni fudbaler, rođen 1999. godine u Nišu. Važi za izuzetno tehnički potkovanog igrača sredine terena. Ponikao je u akademiji Crvene zvezde. Zajedno sa mlađim bratom Ivanom Ilićem 2017. godine kupljen je od strane Mančester sitija u paketu vrednom oko 5,5 miliona evra. Kao igrač Sitija nije debitovao za prvi tim, već je slan na pozajmice u Bredu i Tvente u Holandiji, gde je pružao solidne partije.

1/12 Vidi galeriju Luka Ilić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Posle Sitija u TSC

Po završetku ugovora sa Sitijem Luka Ilić je prešao u francuski Troa, odakle odlazi na pozajmicu u TSC. Sezona 2022/23. u Bačkoj Topoli bila mu je najbolja u karijeri, jer je tamo bio lider tima, postigao osam golova i upisao deset asistencija. U leto 2024. godine ponovo oblači dres Crvene zvezde kao slobodan igrač, ali bez veće uloge u prvoj postavi u borbi za Ligu šampiona.

Na insistiranje sadašnjeg selektora Srbije, a tada trenera Ovijeda Veljka Paunovića, Luka Ilić u leto 2025. dolazi u Španiju. Nađalost, epizoda u Španiji bila je kratkog daha i bez većeg uspeha, jer posle smene Veljka Paunovića nije dobijao minutažu kod njegovih naslednika.

Luka Ilić u opremi srpske fudbalske reprezentacije Foto: FOTO: FSS

Tražen na Istoku Evrope

Tokom i nakon epizode u Ovijedu, za Luku Ilića vladalo je ozbiljno interesovanje iz ruske Premijer lige. Njegovi zastupnici vodili su konkretne pregovore sa klubovima poput Nižnjeg Novgoroda, Orenburga, Krilja Sovjetov i Rubina. U igri je bila i rumunska Univerzitatea iz Krajove, te kiparski Pafos iz Limasola.

Luka Ilić odigrao je samo jednu utakmicu za A reprezentaciju Srbije, kada je i postigao gol. Bilo je to 25. januara 2023. godine na prijateljskoj utakmici protiv SAD u Los Anđelesu, kada je Srbije slavila rezultatom 2:1. Tada je selektor Dragan Stojković Piksi na turneju vodio kombinovani sastav sačinjen uglavnom od igrača iz domaće Superlige i MLS lige.