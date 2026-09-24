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Fudbaleri Partizana gostovaće ekipi PAOK-a u Solunu 14. novembra u prijateljskoj utakmici, u okviru obeležavanja 100 godina od osnivanja grčkog kluba, saopštio je danas beogradski klub.

"Na poziv PAOK-a, susret dva tradicionalno bliska kluba biće odigran u Solunu i predstavljaće novo poglavlje u dugoj istoriji prijateljstva beogradskih i solunskih crno-belih. Posebnu dimenziju odnosu dva kluba daje višedecenijsko prijateljstvo njihovih navijača. Zajedničke crno-bele boje, međusobno poštovanje i bliskost pristalica učinili su da prethodni susreti Partizana i PAOK-a odavno prevaziđu okvir prijateljskih utakmica i dobiju poseban značaj, kako na terenu, tako i na tribinama", navodi se u saopštenju kluba.

Partizan i PAOK su do sada odigrali dva prijateljska meča, u septembru 2008. godine u Solunu i osam godina kasnije na stadionu Partizana.

Na toj utakmici, odigranoj u oktobru 2016. godine, sadašnji trener Partizana Saša Ilić upisao je 791. meč u dresu beogradskog tima, čime je izjednačio dotadašnji rekord Momčila Moce Vukotića.

I PAOK i Partizan su sezonu u Evropi završili ispadanjem u plej-ofu za plasman u Ligu konferencija. Beogradski tim se nalazi na 11. mestu Super lige Srbije sa osam bodova iz devet utakmica, dok je PAOK posle pet odigranih kola na drugom mestu grčkog prvenstva sa 12 bodova.