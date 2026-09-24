Ni povratak velikog Dušana Tadića nije privukao više od tek nekoliko hiljada gledalaca
Fudbal
NAVIJAČI, GDE STE: Sablasno prazne tribine na meču Srbija - Grčka
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Fudbaleri Srbije ovogodišnje izdanje Lige nacija u najelitnijem rangu počeli su utakmicom protiv Grčke u Beogradu.
Međutim, "Orlovi" Veljka Paunovića nisu imali preterano veliku podršku sa tribina stadiona "Rajko Mitić".
Srbija - Grčka, Liga nacija 24.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Ni povratak velikog Dušana Tadića nije privukao više od tek nekoliko hiljada gledalaca.
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