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Fudbaleri Srbije ovogodišnje izdanje Lige nacija u najelitnijem rangu počeli su utakmicom protiv Grčke u Beogradu.

Međutim, "Orlovi" Veljka Paunovića nisu imali preterano veliku podršku sa tribina stadiona "Rajko Mitić".

Srbija - Grčka, Liga nacija 24.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

 Ni povratak velikog Dušana Tadića nije privukao više od tek nekoliko hiljada gledalaca.

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Navijači Grčke u Beogradu Izvor: Kurir