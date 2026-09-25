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"Štoper je osetio bol u desnom kolenu tokom treninga u sredu, a snimanje je pokazalo lakše uganuće", saopštio je Fudbalski savez Francuske.

Njega će zameniti odbrambeni igrač Mančester junajtedaLeni Joro, koji je trenirao sa reprezentacijom do 21 godine.

Francuska će prvi meč u Ligi nacija odigrati u petak na gostovanju protiv Turske, a tri dana kasnije sledi gostovanje Belgiji.

Prvi domaći meč novi selektor Zinedin Zidan imaće 2. oktobra protiv Italije, dok je za 5. oktobar u Parizu zakazan meč protiv Belgije.

(Beta)

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