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Odlazak Andija Hercoga sa mesta selektora Izraela 2020. godine mogao je da dobije potpuno drugačiji epilog. Na klupi reprezentacije tada je mogao da se nađe Avram Grant, koji je, prema sopstvenim rečima, praktično postigao dogovor sa tadašnjim tehničkim direktorom Fudbalskog saveza Izraela Vilijem Rotenštajnerom.

Rotenštajner je u razgovoru za izraelski "One" otkrio da je upravo Granta želeo za Hercogovog naslednika, ali je tadašnji predsednik Saveza Oren Hasen doneo drugačiju odluku i postavio Austrijanca za selektora.

1/7 Vidi galeriju Avram Grant Foto: Steeve JORDAN / AFP / Profimedia, Profimedia, Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Sada je svoju stranu priče izneo i sam Grant, koji je potvrdio da je postojao ozbiljan razgovor o njegovom angažmanu. Kako kaže, ideja je bila da reprezentaciju preuzme na kraći period i pokuša da izbori plasman na veliko takmičenje.

Grant je tada ukazao i na povoljan žreb, pošto je Izrael za protivnike dobio Škotsku i Srbiju.

- U razgovoru sa Orenom Hasenom pomenuo sam mogućnost da dođem na kraći period i vodim reprezentaciju, čak i bez ikakve nadoknade, kako bismo pokušali da se plasiramo. Škotska je tada igrala i bez publike - rekao je bivši trener Partizana.

Ubrzo je usledio razgovor sa Rotenštajnerom, koji je, prema Grantovim rečima, bio veoma konkretan.

- Vili me je pozvao na razgovor. Bio je odličan i profesionalan, veoma organizovan i sređen čovek, znao je šta želi. Pitao me je o reprezentaciji, a ja sam mu rekao da želim da dođem na taj kraći period, ne dugoročno, da pokušamo da odvedemo reprezentaciju na veliko takmičenje posle toliko vremena. Zaista smo se dogovorili i on je rekao da to želi.

Grant tvrdi da je dogovor bio toliko blizu realizacije da je usledio i zagrljaj, ali da je potom došlo do neočekivanog obrta.

- Čak smo se i zagrlili… Shvatio sam da je potom došao u Savez i da su se umešali politički faktori i sabotirali to.

Posebno mu je, kako kaže, bilo čudno što se Hasen kasnije nije javio.

- Razgovarali smo o toj mogućnosti i rekao je da će mi se javiti.

Njih dvojica su se, prema Grantovim rečima, ponovo sreli tek na Svetskom prvenstvu u Kataru, kada je Hasen priznao da je odluka iz tog perioda bila greška.

Grant danas ne može da tvrdi da bi uspeo da odvede Izrael na veliko takmičenje, ali smatra da je tada postojala realna šansa.

- Ne mogu sa sigurnošću da kažem da bih odveo reprezentaciju na veliko takmičenje, ali žreb je bio relativno povoljan, a i od tada su žrebovi prilično dobri - zaključio je Grant.

Grant je u sezoni 2011/2012 nasledio Aleksandra Stanojevića na klupi Partizana i sa crno-belima je osvojio titulu šampiona Srbije i poražen je od Crvene zvezde u polufinalu nacionalnog kupa.

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