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Dragiša Gudelj ponovo je kročio na teren i izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Kordoba je objavila snimak bivšeg defanzivca kako barata loptom, tri godine nakon što je zbog ozbiljnih srčanih problema morao da završi profesionalnu karijeru.

Dragiša Gudelj i Ema Radujko Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen, Instagram/dragigudelj

Gudelj je posetio klub i bivše saigrače, a u razgovoru za radio stanicu "KOPE" otkrio je da se u prethodnom periodu povukao sa društvenih mreža kako bi se posvetio ličnom oporavku.

Danas je već okrenut novim izazovima. Vodi sopstvenu agenciju za zastupanje igrača i privodi kraju studije sportskog menadžmenta.

- Već godinu dana pripremam se za ulogu sportskog direktora. Sve što mi se dogodilo naučilo me je da uvek moramo da budemo zahvalni na onome što imamo u životu - rekao je Gudelj.

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Govorio je i o Kordobi, istakavši da veruje u stručni štab i potencijal ekipe, ali i naglasio koliko navijači znače klubu.

- Potrebno je vreme da se novajlije uklope i uhvate pravi takmičarski ritam. Navijači igraju ogromnu ulogu u rastu tima, a publika u Kordobi je zaista pravi dvanaesti igrač - poručio je bivši fudbaler.

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Nebojša I Olivera Gudelj Izvor: Kurir