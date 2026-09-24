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Dragiša Gudelj ponovo je kročio na teren i izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Kordoba je objavila snimak bivšeg defanzivca kako barata loptom, tri godine nakon što je zbog ozbiljnih srčanih problema morao da završi profesionalnu karijeru.

1/10 Vidi galeriju Dragiša Gudelj i Ema Radujko Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen, Instagram/dragigudelj

Gudelj je posetio klub i bivše saigrače, a u razgovoru za radio stanicu "KOPE" otkrio je da se u prethodnom periodu povukao sa društvenih mreža kako bi se posvetio ličnom oporavku.

Danas je već okrenut novim izazovima. Vodi sopstvenu agenciju za zastupanje igrača i privodi kraju studije sportskog menadžmenta.

- Već godinu dana pripremam se za ulogu sportskog direktora. Sve što mi se dogodilo naučilo me je da uvek moramo da budemo zahvalni na onome što imamo u životu - rekao je Gudelj.

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Govorio je i o Kordobi, istakavši da veruje u stručni štab i potencijal ekipe, ali i naglasio koliko navijači znače klubu.

- Potrebno je vreme da se novajlije uklope i uhvate pravi takmičarski ritam. Navijači igraju ogromnu ulogu u rastu tima, a publika u Kordobi je zaista pravi dvanaesti igrač - poručio je bivši fudbaler.

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