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Tridesetosmogodišnji napadač detalje traumatičnog događaja izneo je u autobiografiji „Owning It“, a kako je naveo, odluku da o tome javno progovori doneo je u poslednjem trenutku, nakon razgovora sa devojkom Lu Tisdejl.

Incident se dogodio tokom njegovog drugog mandata u Njukaslu. Kerol je tada u svom domu ugostio prijatelja bivše partnerke, koja je u tom trenutku bila odsutna. Muškarac je trebalo da prenoći nakon što je došao kod fudbalera kako bi zajedno gledali bokserski meč.

Kerol je u knjizi naveo da se napad dogodio dok je spavao. Nakon toga je muškarca izbacio iz kuće i pozvao policiju.

Bivši fudbaler Liverpula i Vest Hema opisao je i koliko ga je čitava situacija emocionalno pogodila. Kako je naveo, nakon poziva policiji slomio se i plakao u naručju dadilje svoje dece.

Napadač, čiji identitet nije objavljen, proglašen je krivim za seksualne prestupe. Osuđen je na tri godine zatvora i upisan u registar seksualnih prestupnika.

Kerol, koji je tokom karijere upisao devet nastupa za reprezentaciju Engleske, istakao je da je posledice ovog događaja osećao u gotovo svakom segmentu života.

„Razmišljao sam o tome svaki dan, što mi je otežalo da se fokusiram na bilo šta drugo, uključujući i fudbal. Trauma nije nestala“, napisao je Kerol.

Danas je Kerol igrač i suvlasnik Dagenam Redbridža, a kroz autobiografiju je odlučio da prvi put javno ispriča šta mu se dogodilo.

1/8 Vidi galeriju Endi Kerol Foto: Gavin Ellis/TGS Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printscreen / Instagram / andytcarroll, DANIEL VAQUERO / Sipa Press / Profimedia