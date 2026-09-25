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Kako je saopšteno, iskusni 34-godišnji defanzivac je stigao u klub kao slobodan igrač i potpisao ugovor do kraja sezone.

Alaba je prethodnih pet sezona proveo u Realu. Pre toga je bio član Bajerna od 2010. do 2021. godine, s tim što je jednu sezonu proveo u Hofenhajmu kao pozajmljen igrač.

Za Bajern je osvojio brojne trofeje, uključujući dve Lige šampiona (sezona 2012-13 i sezona 2018-19), dok je s Realom osvojio još dve titule prvaka Evrope (sezona 2021-22 i sezone 2023-24.

Nema sumnje da će biti veliko pojačanje za crno-beli tim iz Udina.