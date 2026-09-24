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Crvena zvezda je ove sezone dobila veliko osveženje u veznom redu, a Matej Gaštarov se za kratko vreme nametnuo kao jedan od važnijih igrača u timu Alberta Rijere.

Talentovani vezista je postepeno stigao do mesta startera, a dobrim partijama u crveno-belom dresu izborio je i poziv u seniorsku reprezentaciju Severne Makedonije.

1/7 Vidi galeriju Matej Gaštarov Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Www.crvenazvezdafk.com

Njegove igre sada su dobile potvrdu i kroz istraživanje Međunarodnog centra za sportske studije (CIES). Gaštarov je, prema najnovijem istraživanju, rangiran kao treći najbolji centralni vezista u Evropi do 23 godine.

CIES je analizirao fudbalere koji su ove sezone odigrali najmanje 270 minuta, a Gaštarov je ostvario indeks od 1,58.

Ispred njega su samo Kodai Sano iz PSV-a i Givaj Zehel iz Fejenorda.

Gaštarov tako nastavlja da skreće pažnju na sebe, a naredni izazov biće mu nastupi za reprezentaciju Severne Makedonije, gde će imati priliku da debituje u seniorskoj konkurenciji.

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