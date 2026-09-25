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Srđan Spiridonović mogao bi uskoro ponovo da napusti Srbiju, pošto se njegovo ime pojavilo u priči oko mogućeg transfera u Austriju.

Austrijski "Kronen Zeitung" navodi da je 32-godišnji fudbaler jedna od tema u Austriji Klagenfurtu, članu austrijske Regionallige.

Srđan Spiridnović Foto: Miroslav Todorovic/Starsportphoto, Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Spiridonović je trenutno član Smedereva, a eventualni transfer predstavljao bi njegov povratak u austrijski fudbal, gde je ranije nastupao.

U Srbiju je prvi put stigao leta 2020. godine, kada je potpisao za Crvenu zvezdu. Tokom boravka na Marakani imao je nekoliko pozajmica, a klub je zvanično napustio posle dve sezone.

Domaćem fudbalu vratio se ove zime kao igrač Smedereva, ali bi već posle nekoliko meseci mogao ponovo da spakuje kofere i karijeru nastavi preko granice.

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