Srđan Spiridonović bi mogao ponovo napustiti Srbiju, jer je na meti austrijskog kluba Klagenfurt
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BIVŠI IGRAČ ZVEZDE PRED NOVIM ODLASKOM IZ SRBIJE: Spiridonović na meti austrijskog kluba
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Srđan Spiridonović mogao bi uskoro ponovo da napusti Srbiju, pošto se njegovo ime pojavilo u priči oko mogućeg transfera u Austriju.
Austrijski "Kronen Zeitung" navodi da je 32-godišnji fudbaler jedna od tema u Austriji Klagenfurtu, članu austrijske Regionallige.
Srđan Spiridnović Foto: Miroslav Todorovic/Starsportphoto, Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić
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Spiridonović je trenutno član Smedereva, a eventualni transfer predstavljao bi njegov povratak u austrijski fudbal, gde je ranije nastupao.
U Srbiju je prvi put stigao leta 2020. godine, kada je potpisao za Crvenu zvezdu. Tokom boravka na Marakani imao je nekoliko pozajmica, a klub je zvanično napustio posle dve sezone.
Domaćem fudbalu vratio se ove zime kao igrač Smedereva, ali bi već posle nekoliko meseci mogao ponovo da spakuje kofere i karijeru nastavi preko granice.
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