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Fudbalska reprezentacija Holandije odigrala je večeras u Amsterdamu nerešeno 1:1 protiv Nemačke, u prvom kolu Lige nacija A u Grupi 2.

Na "Johan Krojf" areni Nemačka je povela golom koji je Feliks Nmeča postigao u 32. minutu, a izjednačio je Kodi Gakpo u drugom minutu nadoknade vremena.

1/14 Vidi galeriju Srbija - Grčka, Liga nacija 24.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

U 12. minutu zbog prekršaja poništen je gol koji je postigao kapiten Holandije Virdžil van Dajk.

U drugoj utakmici u toj grupi Grčka je u Beogradu pobedila Srbiju 2:1.

U drugom kolu Nemačka će dočekati Grčku, a Holandija će kao gost igrati protiv Srbije.

U Ligi nacija A u Grupi 4, Norveška je u Oslu pobedila Dansku 3:2.

Norveška je povela golom Oskara Boba u 14. minutu, a četiri minuta kasnije prednost je udvostručio Erling Haland.

Danska je izjednačila golovima Mikela Damsgora u 25. i Rasmusa Hejlunda u 60. minutu.

Pobedu domaćima doneo je Haland, svojim drugim golom na utakmici u 74. minutu.

Norveška je utakmicu završila sa desetoricom, pošto je David Volfe dobio drugi žuti karton u trećem minutu nadoknade vremena.

U drugoj utakmici u toj grupi, reprezentacija Portugala pobedila je u Lisabonu Vels.

Pobedonosni pogodak postigao je Žoao Feliks u 22. minutu.

Kapiten Kristijano Ronaldo je postigao gol u 59. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.

U drugom kolu Norveška će dočekati Porugal, a Danska će dočekati Vels.

U Ligi nacija B u Grupi 3, Austrija je u Lincu pobedila Izrael 3:1, a ekipa tzv. Kosova je u Prištini pobedila Irsku 1:0.

U Ligi nacija D u Grupi 1 Malta je u Enkamu pobedila domaću Andoru 2:1, a u Grupi 2 Litvanija je u Vaducu pobedila Lihtenštajn 2:0.