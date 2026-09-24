HOLANDIJA PRED DOLAZAK U BEOGRAD ODIGRALA NEREŠENO PROTIV NEMAČKE: Buran derbi odigran u Amsterdamu
Fudbalska reprezentacija Holandije odigrala je večeras u Amsterdamu nerešeno 1:1 protiv Nemačke, u prvom kolu Lige nacija A u Grupi 2.
Na "Johan Krojf" areni Nemačka je povela golom koji je Feliks Nmeča postigao u 32. minutu, a izjednačio je Kodi Gakpo u drugom minutu nadoknade vremena.
U 12. minutu zbog prekršaja poništen je gol koji je postigao kapiten Holandije Virdžil van Dajk.
U drugoj utakmici u toj grupi Grčka je u Beogradu pobedila Srbiju 2:1.
U drugom kolu Nemačka će dočekati Grčku, a Holandija će kao gost igrati protiv Srbije.
U Ligi nacija A u Grupi 4, Norveška je u Oslu pobedila Dansku 3:2.
Norveška je povela golom Oskara Boba u 14. minutu, a četiri minuta kasnije prednost je udvostručio Erling Haland.
Danska je izjednačila golovima Mikela Damsgora u 25. i Rasmusa Hejlunda u 60. minutu.
Pobedu domaćima doneo je Haland, svojim drugim golom na utakmici u 74. minutu.
Norveška je utakmicu završila sa desetoricom, pošto je David Volfe dobio drugi žuti karton u trećem minutu nadoknade vremena.
U drugoj utakmici u toj grupi, reprezentacija Portugala pobedila je u Lisabonu Vels.
Pobedonosni pogodak postigao je Žoao Feliks u 22. minutu.
Kapiten Kristijano Ronaldo je postigao gol u 59. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.
U drugom kolu Norveška će dočekati Porugal, a Danska će dočekati Vels.
U Ligi nacija B u Grupi 3, Austrija je u Lincu pobedila Izrael 3:1, a ekipa tzv. Kosova je u Prištini pobedila Irsku 1:0.
U Ligi nacija D u Grupi 1 Malta je u Enkamu pobedila domaću Andoru 2:1, a u Grupi 2 Litvanija je u Vaducu pobedila Lihtenštajn 2:0.