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Večerašnji okršaj Srbije i Grčke nosi mnogo veću težinu od običnog starta u Ligi nacija.

1/8 Vidi galeriju Fudbalska reprezentacija Srbije - Pripreme za Ligu nacija Foto: Fss

"Orlovi" protiv sebe imaju rivala sa kojim će, prema projekcijama, voditi direktnu borbu za treće mesto u grupi iza Nemačke i Holandije, ali se u pozadini nalazi i još jedan važan cilj – što bolja pozicija pred kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

Promene formata i pravila učinile su da svaki bod u Ligi nacija može da ima posledice i daleko van ovog takmičenja. Zbog toga će izabranici Veljka Paunovića već od prvog kola morati da vode računa ne samo o plasmanu u Ligi A, već i o tome šta ih taj plasman može čekati u narednom ciklusu borbe za EURO.

Prema pravilima kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028, prve tri reprezentacije iz svake grupe Lige A biće smeštene u prvi šešir pred žreb kvalifikacionih grupa. Četvrtoplasirane selekcije naći će se u drugom šeširu.

To znači da bi Srbiji za plasman među prve tri ekipe u grupi doneo bolju poziciju pred žreb i potencijalno povoljniji put kroz kvalifikacije.

A konkurencija u grupi A2 neće biti nimalo jednostavna.

Pored Grčke, rival Srbiji biće i dve selekcije koje su prema projekcijama glavni kandidati za vrh – Holandija i Nemačka. Statistička platforma "Football Meets Data" pred početak takmičenja upravo je ove dve reprezentacije izdvojila kao ekipe koje bi trebalo da se bore za prvo mesto.

Prema njihovom modelu, Holandija je projektovana na 11 osvojenih bodova, Nemačka na 9,6, Grčka na 6,4, a Srbija na 6,2.

Kada je u pitanju treće mesto, razlika između Srbije i Grčke praktično ne postoji. Srbiji se daje 32,3 odsto šanse da završi kao treća, dok je Grčka na 32 odsto.