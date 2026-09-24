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Kako prenose nemački mediji, fudbaleri i članovi stručnog štaba moraju da ih poštuju tokom reprezentativnih okupljanja.

Prvo pravilo odnosi se na zajedničke obroke – više nema pojedinačnih dolazaka i jela u sobama. Svi moraju da budu za stolom u unapred određeno vreme.

Drugo je zabrana mobilnih telefona tokom taktičkih sastanaka, treninga, zagrevanja, teretane i fizioterapije.

Treće pravilo odnosi se na lične frizere i stiliste. Igračima nije dozvoljeno da ih dovode u hotel ili trening-kamp, već frizure moraju da srede pre okupljanja.

Klop je ograničio i posete porodice i partnera. Umesto svakodnevnih poseta, one će ubuduće biti moguće samo u unapred određenim terminima.

Nemački mediji navode da je Klop ovim potezima želeo da izbegne situacije koje su pratile prethodni mandat Julijana Nagelsmana. Tokom Mundijala mnogo se pisalo o prisustvu njegove partnerke Lene Vurcenberger u blizini reprezentacije.

Za razliku od Klopa, Nagelsman je igračima ostavljao više slobode – imali su vremenski raspon za obroke, mogli su da jedu odvojeno, a bilo im je dozvoljeno i da hranu nose u sobe.

Klop sada uvodi drugačiju disciplinu, a prvi veliki test biće utakmice Lige nacija, uključujući i duel sa Srbijom 1. oktobra u Minhenu.

Jirgen Klop, selektor Nemačke Foto: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

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