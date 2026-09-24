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Fudbaleri Srbije otvorili su Ligu nacija na spektakularan način.

Već posle četiri minuta igre proveli su sa 1:0 protiv Grčke.

Srbija - Grčka, Liga nacija 24.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Strelac je bio Andrija Živković.

Golu je prethodila maestralna akcija našeg tima. Sergej Milinković-Savić je spoljnom uposlio Dušana Tadića, ovaj odmah prebacio ka sredini šesnaesterca, a tamo je na loptu natrčao Živković i zakucao je u mrežu Grka.

Dušan Tadić se tako na najbolji način vratio u nacionalni tim posle više od dve godine. 

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Navijači Grčke u Beogradu Izvor: Kurir