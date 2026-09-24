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Gruzijski reprezentativac nalazi se na spisku od 30 kandidata za nagradu namenjenu najboljem fudbaleru sveta, koja će biti dodeljena 26. oktobra.

"Sama činjenica da sam kandidat za Zlatnu loptu i da sam među ovim igračima u konkurenciji predstavlja zadovoljstvo. Već sada osećam da sam prošle godine uradio nešto posebno. Zaista sam srećan i videćemo šta će se dogoditi", ;rekao je Kvarachelija, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Kvarachelija je proglašen za najboljeg igrača Lige šampiona u prošloj sezoni 2025/2026, u kojoj je Pari Sen Žermen odbranio titulu evropskog prvaka.

"Srećan sam što predstavljam Gruziju, malu zemlju. Mala deca sada znaju da, čak i ako dolaze iz male zemlje, mogu da ostvare ovakve stvari", rekao je 25-godišnji fudbaler.

Severna Irska, koja u petak igra protiv Gruzije u Ligi nacija i dalje je najmanja zemlja po broju stanovnika koja je dala osvajača Zlatne lopte. To je 1968. godine bio Džordž Best.

"A šta je sa Džordžom Bestom? Naravno da znam ko je on", rekao je Kvarachelija o poređenju.

"Neki ljudi su mi davno govorili da, kada me gledaju kako igram, delujem poput njega. Nisam siguran u to, jer je on bio jedan od najboljih fudbalera u istoriji, ali mi poređenje prija i ponosan sam", dodao je on.

Iako je u konkurenciji za prestižna individualna priznanja, selektor Gruzije Vili Sanjol pohvalio je Kvarachelijinu posvećenost kolektivu.

"Govorili ste o Zlatnoj lopti. Vremena se možda menjaju, ali mislim da je nekada bilo bolje, igrači bi igrali i čekali kraj da vide ko će osvojiti Zlatnu loptu, a onda bi bili srećni ako je osvoje ili razočarani ako je ne osvoje", rekao je on.

"Previše puta u poslednjih nekoliko nedelja čujem igrače kako govore: 'Ja sam najbolji, ja sam najbolji, ja sam najbolji.' ;Hviča to nikada nije rekao i zato sam veoma ponosan što sam njegov selektor. On nije samo fantastičan fudbaler već i sjajna ličnost koja uvek razmišlja o ekipi, a ne o sebi. Siguran sam da će to ponovo pokazati u petak", dodao je Sanjol.

Fudbaleri Gruzije igraju u petak od 18 časova u Tbilisiju protiv Severne Irske, utakmicu prvog kola Lige nacija B.

(Beta)