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Mančini je u julu ponovo imenovan za selektora i dobio je zadatak da oporavi reprezentaciju Italije, koja prolazi kroz krizu nakon što je ovog leta treći put uzastopno izostala sa Svetskog prvenstva.

On je 2021. godine predvodio Italiju do titule prvaka Evrope, ali je u avgustu 2023. iznenada podneo ostavku na mesto selektora i dve nedelje kasnije preuzeo reprezentaciju Saudijske Arabije.

Kada je objavljeno da se Mančini vratio, predsednik Fudbalskog saveza Đovani Malago otkrio je da mu je Donaruma poslao poruku u kome je zahvalio Savezu i rekao: "Ovo je tačno ono što smo ekipa i ja želeli".

Kako su preneli italijanski mediji, on je o tome upitan na današnjoj konferenciji za novinare."Poruka predsedniku bila je privatna stvar. Uz dužno poštovanje drugim trenerima koji su bliski reprezentaciji, čestitao sam predsedniku jer nas za Mančinija veže velika naklonost, zbog svega što smo zajedno doživeli i osvojili. Dakle, da, srećan sam", rekao je Donaruma.

On je bio u reprezentaciji koja je 2021. godine osvojila Evropsko prvenstvo.

"Toliko sam ponosan što predstavljam reprezentaciju, sada i više otkako sam počeo da igram u inostranstvu, pošto mi zaista nedostaje Italija, želim da se vratim i predstavljam svoju zemlju na najvažnijim turnirima", dodao je golman Mančester sitija.

Italija će u petak od 20.45 na Olimpijskom stadionu u Rimu dočekati Belgiju, u prvom kolu Lige nacija A.

"Uvek je uzbudljivo vratiti se ovde, doživeli smo neke divne trenutke na ovom stadionu. Naučio sam nešto od svakog trenera sa kojim sam radio, od svakog člana stručnog štaba i nikada neću prestati da učim", rekao je Donaruma.