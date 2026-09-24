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Fudbaleri reprezentacije Srbije poraženi su od Grčke u prvom kolu "A" lige Lige nacija rezultatom 1:2 na stadionu "Rajko Mitić".

Selektor Srbije Veljko Paunović analizirao je meč.

"Poslednje prilike koje smo imali na kraju su nas ponele, tu su nas slomili. Igrač koji je postigao gol je bio brži od naše odbrane. Imali smo dobar impuls u poslednjih 15 minuta, ali smo primili gol. Bolno i poučno", rekao je Paunović, pa dodao:

"Zajedništvo, borbenost i momenti kada smo imali loptu u nogama. Grci su sjajni sa loptom u nogama. Bili smo strpljivi kod prvog gola, napravili smo nekoliko dodavanja, majstori se udružili... falilo je više toga. Moramo da se oporavimo, poraz je težak, i nerešeno bi nas bolelo, ali moramo dalje", zaključio je selektor Srbije.

U narednom kolu Srbija će u nedelju dočekati Holandiju, dok će Grčka gostovati Nemačkoj.

1/14 Vidi galeriju Srbija - Grčka, Liga nacija 24.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©