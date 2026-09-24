KRISTIJANO RONALDO PONOVO BEZ UČINKA: Portugal minimalcem srušio Vels, strašni Haland sa dva gola srušio Dansku!
Norveška je povela golom Oskara Boba u 14. minutu, a četiri minuta kasnije prednost je udvostručio Erling Haland.
Danska je izjednačila golovima Mikela Damsgora u 25. i Rasmusa Hejlunda u 60. minutu.
Pobedu domaćima doneo je Haland, svojim drugim golom na utakmici u 74. minutu.
Norveška je utakmicu završila sa desetoricom, pošto je David Volfe dobio drugi žuti karton u trećem minutu nadoknade vremena.
U drugoj utakmici u toj grupi, reprezentacija Portugala pobedila je u Lisabonu Vels.
Pobedonosni pogodak postigao je Žoao Feliks u 22. minutu.
Kapiten Kristijano Ronaldo je postigao gol u 59. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.
U drugom kolu Norveška će dočekati Portugal, a Danska će dočekati Vels.
U Ligi nacija B u Grupi 3, Austrija je u Lincu pobedila Izrael 3:1, a reprezentacija tzv. Kosova je u Prištini pobedila Irsku 1:0.
U Ligi nacija D u Grupi 1 Malta je u Enkamu pobedila domaću Andoru 2:1, a u Grupi 2 Litvanija je u Vaducu pobedila Lihtenštajn 2:0.