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Norveška je povela golom Oskara Boba u 14. minutu, a četiri minuta kasnije prednost je udvostručio Erling Haland.

Danska je izjednačila golovima Mikela Damsgora u 25. i Rasmusa Hejlunda u 60. minutu.

Bruno Gimaraeš i Erling Haland Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia

Pobedu domaćima doneo je Haland, svojim drugim golom na utakmici u 74. minutu.

Norveška je utakmicu završila sa desetoricom, pošto je David Volfe dobio drugi žuti karton u trećem minutu nadoknade vremena.

U drugoj utakmici u toj grupi, reprezentacija Portugala pobedila je u Lisabonu Vels.

Pobedonosni pogodak postigao je Žoao Feliks u 22. minutu.

Kapiten Kristijano Ronaldo je postigao gol u 59. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.

U drugom kolu Norveška će dočekati Portugal, a Danska će dočekati Vels.

U Ligi nacija B u Grupi 3, Austrija je u Lincu pobedila Izrael 3:1, a reprezentacija tzv. Kosova je u Prištini pobedila Irsku 1:0.

U Ligi nacija D u Grupi 1 Malta je u Enkamu pobedila domaću Andoru 2:1, a u Grupi 2 Litvanija je u Vaducu pobedila Lihtenštajn 2:0.

Poslednji meč legendarnog Portugalca na Mundijalu. Foto: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / Zuma Press / Profimedia, Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

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