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Fudbaleri Srbije poraženi su na svom terenu u Beogradu od selekcije Grčke 1:2, u prvom kolu Grupe 2 Divizije A Lige naciija.

Povela je Srbija golom Andrije Živkovića u četvrtom minutu, a izjednačenje Grčkoj doneo je Hristos Colis pogotkom u 74. minutu. Grčka je do pobede stigla pogotkom Anastasiosa Duvikasa u petom minutu sudijske nadoknade vremena.

U narednom kolu Srbija će u nedelju dočekati Holandiju, dok će Grčka gostovati Nemačkoj.

1/14 Vidi galeriju Srbija - Grčka, Liga nacija 24.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Kapiten Dušan Tadić prokomentarisao je meč:

- Bila je jako zahtevna utakmica. Grčka je dobra reprezentacija, bilo je dosta nekih situacija, i u njihovu i u našu korist. Dobro smo otvorili utakmicu, posle su preuzeli inicijativu, presekao nas je njihov prvi gol. Imali smo neke nezgodne situacije. Ova pravila ne razumem. Kada sam izlazio iz igre, imali smo igrača manje - rekao je Tadić, pa nastavio:

- Bukvalno sam sprintao da izađem, a on ne pusti igrača da uđe. Baš neke čudne stvari, ali nećemo da tražimo izgovore. Mogli smo da reagujemo bolje kod drugog gola, šta da se radi. Moramo da gledamo sa pozitivne strane. Grčka je dobra reprezentacija, dobar je bio test za nas i treba ovo da iskoristimo za ono najbitnije što sledi.

O Holandiji...

- Radi se o fenomenalnoj reprezentaciji, to je A divizija. Moramo da iskoristimo utakmice u najboljem smislu, da nas učine boljima i da idemo dalje.