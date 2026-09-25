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Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović analizirao je poraz od Grčke (1:2) neposredno po završetku meča na stadionu "Rajko Mitić".

Na konferenciji za medije javnosti se obratio selektor Orlova Veljko Paunović:

1/14 Vidi galeriju Srbija - Grčka, Liga nacija 24.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

- Zadovoljan sam navijačima koji nas bodre. Svestan sam da su potrebni bolji rezultati. Boli me poraz iz više razloga, posebno što smo u drugom poluvremenu bili dosta bolji. Bili smo ponosni na našu ekipu poslednjih deset minuta, imali šanse, krivica je moja što smo izleteli napred jer sam to naredio igračima. Igra iza lopte nije bila dobra u tom trenutku.

- Izgubili smo od jake ekipe. Otvorili smo meč kako treba, poveli, Grci su bili dobri sa loptom, a mi smo bili prebrzi u nekim trenucima pred golom. Imamo fudbalske stvari koje su popravljive.

- Želim da preuzmem odgovornost. Za nas je bila teška adaptacija na teren, bio je dosta mekši u odnosu na onaj što je u Staroj Pazovi i osetila se prednost kod njih. Nije kritika, niti opravdanje, ali to je okolnost na koju su se oni bolje adaptirali.

- Želim da preuzmem odgovornost. Za nas je bila teška adaptacija na teren, bio je dosta mekši u odnosu na onaj što je u Staroj Pazovi i osetila se prednost kod njih. Nije kritika, niti opravdanje, ali to je okolnost na koju su se oni bolje adaptirali.

- Dobri igrači opet mogu zajedno, Tadićev uticaj je ogroman, lider je i prevashodno dobar čovek. To nam daje sigurno na terenu, s njim i Sergejem smo jači.

- Pozvao sam Lazara Nikolića i Kostu Nedeljkovića na bekovskim pozicijama, ali u ovom periodu sam se odlučio za tim bez klasičnih bekova. Verujem da u naredna dva dana mogu da se podignu - rekao je Paunović.

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