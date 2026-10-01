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Veliki derbi između Holandije i Nemačke u Ligi nacija u Amsterdamu završen je bez pobednika - 1:1.

Radi se o grupi u kojoj se nalazi i Srbija, koja je u Beogradu poražena od Grčke sa 2:1.

Liga nacija 2026 Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, ANP, ANP / Alamy / Profimedia

 Utakmica u Amsterdamu donela je, međutim, i scene koje niko nije želeo da vidi.

Nemačka je u 32. minutu povela golom Nmeče. Situacija je po proslavi gola izmakla kontroli, pošto su domaći fudbaleri pobesneli.

O čemu se radi? Akciji Nemačke je prethodio faul zbog koga je jedan holandski fudbaler ostao da leži na travi. Domaćini su, svi redom, pokazivali rukom na to mesto, toga su i Nemci bili svesni, ali očigledno da fer-plej nije bio njihova misao.

Nastavili su akciju i postigli gol. Usledilo je naguravanje, koškanje i mnogo nervoze na terenu, a najglasniji je bio Virdžil van Dajk.

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