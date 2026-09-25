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Fudbalska reprezentacija Portugala savladala je u Lisabonu Vels na startu grupe 4 Lige nacija A.

Jedini gol postigao je Žoao Feliks u 22. minutu.

Kristijano Ronaldo protiv Velsa Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia

 Kapiten Kristijano Ronaldo je postigao gol u 59. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.

Međutim, svet bruji o situaciji koja se desila deset minuta ranije.

Igrao se 49. minut kada je domaćin izveo kontru, lopta je stigla do Ronalda koji se našao sam ispred praznog gola, ali je sa svega nekoliko metara uspeo da loptu pošalje preko prečke.

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Magija Tadića i gol Srbije  Izvor: Arena 2 Premium