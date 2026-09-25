Najbolji fudbaler Portugala prilično se obrukao u 49. minutu utakmice protiv Velsa
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Fudbalska reprezentacija Portugala savladala je u Lisabonu Vels na startu grupe 4 Lige nacija A.
Jedini gol postigao je Žoao Feliks u 22. minutu.
Kristijano Ronaldo protiv Velsa Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia
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Kapiten Kristijano Ronaldo je postigao gol u 59. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.
Međutim, svet bruji o situaciji koja se desila deset minuta ranije.
Igrao se 49. minut kada je domaćin izveo kontru, lopta je stigla do Ronalda koji se našao sam ispred praznog gola, ali je sa svega nekoliko metara uspeo da loptu pošalje preko prečke.
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