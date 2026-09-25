Kapiten Kristijano Ronaldo je postigao gol u 59. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.

Igrao se 49. minut kada je domaćin izveo kontru, lopta je stigla do Ronalda koji se našao sam ispred praznog gola, ali je sa svega nekoliko metara uspeo da loptu pošalje preko prečke.