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Vedat Murići i fudbaleri tzv. Kosova pozvali je na oslobođenje osuđenih ratnih zločinaca tokom utakmice svog tima u Ligi nacija.

Murići je u 83. minutu postigao gol na meču protiv Irske i isti proslavio tako što je podigao unapred pripremljenu majicu. Isto su učinili i ostali fudbaleri reprezentacije nepriznate države.

1/5 Vidi galeriju Hašim Tači u trenutku izricanja presude u Hagu i kazne od 25 godina zatvora Foto: Youtube Printscreen, Kosovo online printscreen

Na jednoj strani majice je pisalo "Pravda za oslobodioce", a na drugoj "Ne u moje ime".

Podsetimo, pred Specijalizovanim većima u Hagu 16. septembra su izrečene presude četvorici bivših vođa tzv. OVK optuženim za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Hašim Tači osuđen po nekoliko tačaka optužnice za ratni zločin na objedinjenu kaznu zatvora od 25 godina. Ostali optuženi – Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Redžep Seljimi – takođe su optuženi za ratne zločine i kazna im je objedinjena, Krasnićiju na 25, Veseljiju na 18, a Seljimiju na 13 godina.

Sada je na potezu Evropska kuća fudbala (UEFA). Disciplinske komisije umele su ranijih godina žestoko da kažnjavaju Saveze zemalja čiji su navijači razvili transparent "Kosovo je Srbija". Hoćemo li i ovog puta biti svedoci dvostrukih aršina pokazaće naredni period...

Znajući "poštenje" UEFA očekujemo da lažna država bude bizarno novčano kažnjenja za ovo.

Da je pravde - za ovakve stvari, korišćenje fudbalske pozornice, za reklamiranje krvnika - treba izbaciti ionako lažnu reprezentaciju iz evropskog fudbala.