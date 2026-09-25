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Ivan Jovanović je sa Grčkom srušio Srbiju na Marakani, ali posle utakmice nije krio koliko je za njega ovaj duel bio poseban.

Srpski stručnjak, koji već godinama radi u Grčkoj, priznao je da mu je utakmica protiv „Orlova“ bila potpuno drugačija od bilo koje druge.

1/14 Vidi galeriju Srbija - Grčka, Liga nacija 24.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Grčka je u Beogradu slavila sa 2:1, golom Tasosa Duvikasa u petom minutu sudijske nadoknade, a Jovanović je posle velikog trijumfa govorio i o utakmici i o emocijama koje su ga pratile još od žreba.

A onda je usledilo pitanje o himni.

"Naravno da sam pevao himnu, kako? Pa naravno! To uopšte nije trebalo da pitate", rekao je Jovanović, potvrđujući da je pre početka meča pevao "Bože pravde".

Selektor Grčke otkrio je da je od trenutka kada je žreb spojio Srbiju i Grčku imao poseban osećaj.

"Od žreba za Ligu nacija imao sam emocije. Osećaj za reprezentaciju je drugačiji nego za klubove. Ovo su dve prijateljske zemlje, dugo sam u Grčkoj...", rekao je Jovanović.

A onda je razgovor dobio posebno emotivnu notu.

Jovanović se prisetio perioda NATO bombardovanja i podrške koju je Srbija tada imala od Grčke.

"Znam kako su Grci bili uz nas tokom bombardovanja", rekao je srpski trener, govoreći o posebnoj vezi dve zemlje.

Jovanović je istakao i da je pokušavao da pronađe balans između emocija i profesionalizma, jer je ovog puta sa jedne strane bila zemlja u kojoj je rođen, a sa druge reprezentacija koju predvodi.

"Igrale su dve zemlje koje su tradicionalno prijateljske, ja sam u Grčkoj dugo godina", poručio je Jovanović, uz ocenu da je atmosfera bila pozitivna i da su obe ekipe odigrale fer i korektno.

"Pravda je zadovoljena"

Kada je reč o samoj utakmici, Jovanović nije imao dilemu da je njegova ekipa zaslužila pobedu.

Grčka je rano primila gol, ali je uspela da preokrene rezultat, a odlučujući pogodak postigao je Tasos Duvikas u petom minutu nadoknade.

"Zaslužili smo pobedu, odigrali smo dobru utakmicu protiv izuzetno dobre reprezentacije Srbije. Mislim da smo na kraju zaslužili pobedu, mada je i Srbija imala sjajnu šansu u 90. minutu", rekao je Jovanović.

Dodao je da je njegova ekipa držala utakmicu pod kontrolom i stvarala šanse, dok je golman Srbije bio odličan. U završnici je Grčka popustila, ali je potom stigao pogodak za veliki trijumf.

"U poslednjih deset minuta smo malo pali, ali došao je taj gol na kraju i mislim da je pravda zadovoljena", zaključio je selektor Grčke.

Za Jovanovića, međutim, jasno je da ova noć nije bila samo još jedna utakmica.